VIDEO / Srbin koji radi na Aljasci otkrio što se krije iza posla koji mu donosi 5.500 eura mjesečno

Kako bi očuvao mentalnu snagu, Perović je razvio posebnu rutinu – devet sati tijekom smjene sluša glazbu, a preostala tri posvećuje audio knjigama na engleskom jeziku. “Kulturno uzdizanje mora u svakom slučaju, čak i ovdje”, kaže. pitanje pratitelja isplati li se sve to, odgovara realno: "Nisam očekivao 16-ice, ali 20 dana nije problem. Život je borba i avantura! Ako ima ribe, za tri mjeseca može se zaraditi srpska godišnja plaća. Ali, ako nema ribe, nema ni para. Nije uvijek dobra sezona."