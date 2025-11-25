Viralna mapa prikazuje najpoznatije osobe iz svake zemlje u Europi. Evo koga su izabrali za Hrvatsku

Društvene mreže ponovno su rasplamsale raspravu o tome tko je “najpoznatija osoba” svake europske države. Bilo je kontroverznih odabira.
Na društvenim mrežama ovih dana kruži karta Europe na kojoj je za svaku državu označena osoba koju svijet najčešće povezuje s njom. Ideja je jednostavna: kada pomislite na Njemačku, Italiju ili Austriju – koga prvo vidite?
Obično je to netko tko je ostavio snažan trag u povijesti, kulturi ili društvu. To može biti političar koji je oblikovao epohu, sportaš koji je pomicao granice ili umjetnik čija su djela obogatila svjetsku baštinu.
Na toj neobičnoj karti Italiju “predstavlja” Leonardo da Vinci, Španjolsku Kristofor Kolumbo, a Portugal Cristiano Ronaldo. Neke zemlje vezane su uz kontroverznije ličnosti – Njemačku prati Adolf Hitler, Ukrajinu Volodimir Zelenski, a Rusiju Vladimir Putin.
Kada je riječ o Hrvatskoj, najpoznatiji je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i nogometaš Milana – Luka Modrić, jedan od najboljih veznih igrača u povijesti nogometa koji je s Hrvatskom izborio drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i treće na SP-u u Kataru.
Što se tiče susjedstva: u Srbiji, izbor je pao na Nikolu Teslu. Tesla je i danas globalni simbol inovacije i vizionarstva, a njegovo se ime u svijetu povezuje sa Srbijom, dok je Njegoš favorit Crnogoraca. Sloveniju na karti predstavlja košarkaš Los Angeles Lakersa, Luka Dončić.
