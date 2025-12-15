Vozački ispit u Njemačkoj: Većina kandidata pada na ovom pitanju

Pixabay / Ilustracija

Samo 21 posto kandidata točno je odgovorilo na jedno pitanje na vozačkom ispitu koje je na prvi pogled djelovalo prilično jednostavno. Godine 2011. to je pitanje izbačeno iz službenog kataloga ispitnih pitanja. No i današnja pitanja na teorijskom ispitu i dalje zadaju ozbiljne probleme budućim vozačima. Kako biste vi prošli?

U teorijskom dijelu vozačkog ispita kandidati smiju imati najviše deset kaznenih bodova – sve iznad toga znači pad ispita. Ovisno o pitanju, pogrešni odgovori nose od dva do pet bodova. Posebno su zahtjevna pitanja koja traže praktično iskustvo ili specifično tehničko znanje. Također, pitanja koja zahtijevaju pažljivo promatranje ili "razmišljanje izvan okvira“ često uzrokuju poteškoće, piše Fenix magazin.

Aplikacija za učenje teorije ClickClickDrive analizirala je odgovore više od 50.000 korisnika mjesečno i identificirala deset najtežih pitanja. Donosimo pet najzahtjevnijih – biste li vi znali točne odgovore?

Pet najtežih pitanja s teorijskog ispita

1.Vozite 50 km/h, imate vrijeme reakcije od 1 sekunde i kočite normalno. Koliki je zaustavni put prema orijentacijskom pravilu?

(Postotak padova: 40,9 %)

2. Pretječete na autocesti. Straga vam se približava osobni automobil velikom brzinom, uz svjetlosno upozorenje (blicanje) i uključen pokazivač smjera. Kako postupate?

(Postotak padova: 40,8 %)

A: Nastavljam pretjecanje što je moguće brže

B: Čim prije se vraćam u desnu prometnu traku

C: Postupno usporavam

3. Vozite 100 km/h i imate vrijeme reakcije od 1 sekunde. Koliki je reakcijski put prema orijentacijskom pravilu?

(Postotak padova: 39,8 %)

4. Do čega može dovesti iznenadno pogoršanje stanja kolnika?

(Postotak padova: 39,5 %)

A: Do opasnosti od proklizavanja i zanošenja

B: Do promjene zvuka guma

C: Do duljeg vremena reakcije

5. Zbog tehničke preinake na vašem vozilu provedena je stručna procjena. Na što ste obvezni? Moram izvješće ili potvrdu…

(Postotak padova: 39,3 %)

A: imati uz sebe i po potrebi upisati izmjene u prometnu dozvolu (dio I)

B: poslati proizvođaču vozila

C: zalijepiti u predviđeni dio prometne dozvole (dio II)

Točni odgovori

1.Zaustavni put iznosi 40 metara.

Računica glasi:

Zaustavni put = reakcijski put + put kočenja

Reakcijski put = (brzina ÷ 10) × 3

Put kočenja = (brzina ÷ 10) × (brzina ÷ 10)

2. Točni odgovori su A i B.

3. Reakcijski put iznosi 30 metara.

Računica: (brzina ÷ 10) × 3

4. Točni odgovori su A i B.

5. Točan odgovor je A.

Još teže pitanje – koje je izbačeno iz ispita

Ako su vam prethodna pitanja bila zahtjevna, sljedeće bi vam gotovo sigurno zadalo ozbiljne probleme. S nevjerojatnih 79 posto padova, smatralo se najtežim pitanjem na vozačkom ispitu. No 2011. godine uklonjeno je iz službenog kataloga.

Što kod motornog vozila može uzrokovati jako dimljenje dizelskog motora?

A: Vožnja s visokim brojem okretaja pri punom opterećenju

B: Kvarovi na sustavu ubrizgavanja

C: Začepljen filter goriva

Točan odgovor: A i B.

Začepljen filter goriva ne uzrokuje jako dimljenje – u tom slučaju motor bi se jednostavno ugasio.