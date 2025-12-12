Odluka o zabrani benzinaca i dizelaša u Europskoj uniji se napušta. Evo što slijedi

Očekujte na europskom tržištu od 2035. ozbiljan miks električnih i benzinskih automobila, odnosno hibrida i plug-in hibrida.
Planovi za uvođenje zabrane prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem u Europskoj uniji 2035. godine su napušteni, rekao je visoki zastupnik EU-a za njemački list Bild, a prenosi HAK Revija.
Umjesto toga, slijede fleksibilnija pravila za postizanje smanjenja emisija CO2 iz automobila, rekao je za Bild Manfred Weber, predsjednik EPP-a, najveće stranke u Europskom parlamentu.
– Za nove registracije od 2035. i nadalje, smanjenje emisija CO2 od 90 posto sada će biti obavezno (prosjek svih prodanih vozila nekog proizvođača), umjesto 100 posto – rekao je Weber.
– Također neće biti cilja od 100 posto od 2040. nadalje. To znači da je zabrana tehnologije motora s unutarnjim izgaranjem isključena. Svi motori koji se trenutačno proizvode u Njemačkoj stoga se mogu nastaviti proizvoditi i prodavati.
Kako bi to 90 postotno smanjenje emisija trebalo izgledati?
Očekujte na europskom tržištu od 2035. ozbiljan miks električnih i benzinskih automobila, odnosno hibrida i plug-in hibrida. Ali, to je za dio kupaca posebno važno, benzinci će preživjeti, a možda i poneki dizelaš. Konkretno, na primjeru Volkswagena, imat ćete vjerojatno Polo s hibridnim sustavom, Golf s plug-in hibirdom, Tiguan s plug-in hibridom, možda i dizelašem te cijelu paletu ID električnih modela.
Weber je rekao da će odluka poslati važan signal cijeloj automobilskoj industriji i osigurati desetke tisuća industrijskih radnih mjesta. Europska komisija je 2022. godine objavila da će svi novi motori automobila i kombija morati imati nultu emisiju CO2 do 2035. godine, čime bi se zabranila prodaja benzinskih i dizelskih modela.
Proizvođači automobila i neke vlade EU, uključujući Njemačku i Italiju, lobirali su za blaže propise. Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz i BMW zalagali su se za ukidanje zabrane, navodeći da kupci trebaju odlučiti što žele.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
