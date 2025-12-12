Odluka o zabrani benzinaca i dizelaša u Europskoj uniji se napušta. Evo što slijedi

Očekujte na europskom tržištu od 2035. ozbiljan miks električnih i benzinskih automobila, odnosno hibrida i plug-in hibrida. Ali, to je za dio kupaca posebno važno, benzinci će preživjeti, a možda i poneki dizelaš. Konkretno, na primjeru Volkswagena, imat ćete vjerojatno Polo s hibridnim sustavom, Golf s plug-in hibirdom, Tiguan s plug-in hibridom, možda i dizelašem te cijelu paletu ID električnih modela.