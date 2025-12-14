Kako da božićna zvijezda ne uvene do Božića?

Jedan od neizostavnih detalja svakog doma u ovo vrijeme je božićna zvijezda.
Obitelj Paliska-Smoković iz Ripende pokraj Labina uzgaja ih već dvadesetak godina.
Znaju sve o tom cvijetu koji potječe iz Meksika, a za HRT su otkrili ono najvažnije - kako da ne uvene do Božića.
Božićna zvijezda je zvijezda prosinca. Prepuni su je plastenici.
U onima obitelji Smoković-Paliska ima ih oko pet tisuća.
Unaprijed rasprodane
"Istina je da su unaprijed rasprodane. Svake je godine tako. Imamo ih nekoliko tisuća i još uvijek je malo, fali", kaže Valdi Paliska-Smoković, vlasnik rasadnika.
Od žarko crvenih, do snježno bijelih i šarenih. U ovom se poslu trendovi pomno prate.
Crvena je uvijek u trendu
"Crvena je uvijek u trendu, crvena je simbol. Međutim, tražene su bijele, roza i špricane, ali najviše su ove godine crvene", kaže Patricija Pejnović, cvjećarica.
Dnevno isporuče četiristotinjak ljepotica.
Svojim bojama krase domove, poslovne prostore, hotele u Istri i riječkoj regiji.
Legenda
Prema legendi, božićna zvijezda svoju ljepotu duguje astečkoj boginji kojoj je zbog nesretne ljubavi puknulo srce.
Iz kapljica njezine krvi iznikao je vatreni, crveni cvijet okružen zelenim listovima.
Prema njoj se treba odnositi kao prema pravoj božici. Paziti na temperaturu prostorije i na količinu vode koju joj dajemo.
"Onaj tko je kupi, ode doma i stavi je na temperaturu od 18 stupnjeva i svjetlo mjesto i s jednim nježnim zalijevanjem može očekivati da će mu trajati do četvrtog mjeseca", pojašnjava Valdi Paliska-Smoković.
Uz pravilnu njegu dugo će opstati, a na svaki znak pažnje uzvratiti prekrasnim bojama.
