Vrtlarski stručnjak otkriva kako spasiti biljke tijekom toplinskog vala

Viseće košare i male posude zahtijevaju redovito, umjereno zalijevanje, grupiranje i malčiranje radi smanjenja isparavanja. Najbolje je zalijevati rano ujutro, dok večernje zalijevanje može privući puževe. Ako se posude potpuno osuše, treba ih potopiti u vodu dok ne prestanu izlaziti mjehurići, a podloške redovito prazniti kako bi se spriječilo truljenje korijena.