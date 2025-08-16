Oglas

Korisni savjeti

Vrtlarski stručnjak otkriva kako spasiti biljke tijekom toplinskog vala

16. kol. 2025. 12:48
salata, vrt
Unsplash / Ilustracija

Stručnjak za vrtlarstvo David Domoney savjetuje kako tijekom toplinskog vala održati vrt živim i zdravim.

Ključ je zalijevati duboko, do korijena, umjesto da se vlaži samo površina tla koja brzo isparava. Takvo zalijevanje potiče snažan korijenski sustav i pomaže biljkama da lakše podnesu sušu.

Viseće košare i male posude zahtijevaju redovito, umjereno zalijevanje, grupiranje i malčiranje radi smanjenja isparavanja. Najbolje je zalijevati rano ujutro, dok večernje zalijevanje može privući puževe. Ako se posude potpuno osuše, treba ih potopiti u vodu dok ne prestanu izlaziti mjehurići, a podloške redovito prazniti kako bi se spriječilo truljenje korijena.

Domoney preporučuje skupljanje kišnice te poboljšanje tla kompostom ili organskom tvari, što pomaže zadržavanju vlage ljeti. Učinkovitije navodnjavanje osiguravaju crijeva s podesivim mlazom, raspršivači s timerom i solarni sustavi koji reagiraju na sunčevu svjetlost i oborine, piše britanski Express.

Posebno ističe artičoku, koja nudi i ukrasnu vrijednost i jestive pupove. Uspijeva na sunčanim, zaklonjenim mjestima s plodnim, dobro dreniranim tlom, a tijekom suše traži redovito zalijevanje i malčiranje.

Teme
biljke toplinski val vrtlarenje

