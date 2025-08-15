Kako ispeći ribu da se ne zalijepi?

Pečenje ribe koja se ne lijepi nije nedostižna vještina, to je tehnika koju svatko može svladati uz pravilan pristup i vježbu. Ključni su koraci: pravilno zagrijavanje tave, temeljito sušenje ribe, dovoljno masnoće i strpljenje prije okretanja. Svladavanjem ovih tehnika uživat ćete u savršeno ispečenoj ribi sa zlatnom koricom i sočnom unutrašnjošću, bez razočaranja koje dolazi s lijepljenjem za tavu.