Suša i klimatske promjene ubijaju poljoprivredu: "Ovo je četvrta godina i mnogi će odustati"

"Svaka godina je sve žešća što se tiče temperatura. Sve su županije pogođene. Mi intenzivno razgovaramo i s ministarstvom i županijama da se što prije pokrenu sustavi navodnjavanja, radi se o tome, ali to će malo potrajati. Kuće koje proizvode sjeme trebale su prije pet, šest, deset godina razmišljati da nam proizvedu sjeme otporno na ekstremne temperature. Oni to rade puževim koracima," poručio je Mato Mihić iz Hrvatske poljoprivredne komore.