Bulj produljuje radno vrijeme ugostiteljima: Otvorimo svoja vrata i srca svakome tko ovih dana dođe u Sinj

"Otvorimo svoja vrata i srca svakome tko ovih dana dođe u Sinj. Budimo dobri domaćini, srdačni i gostoljubivi prema svima, kao što su to oduvijek bili naši stari. Pokažimo još jednom našu nadaleko poznatu sinjsku gostoljubivost i učinimo da se svaki gost u našem gradu osjeća dobrodošlo“, poručio je Bulj u ponedjeljak u priopćenju.