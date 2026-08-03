Regija pred izazovom: Nuklearke se gase, Rumunji miniraju Dunav, Srbija štedi struju

"Nažalost, prognoze nisu obećavajuće. Ovdje je zabilježeno da je rekordno nizak vodostaj od 143 cm dosegnut 1909. godine, ali mora se imati na umu da se to dogodilo u siječnju. To je bio rezultat dugotrajnog opadanja koje je započelo u ranijem razdoblju. Mi tek sad ulazimo u razdoblje u kojem se očekuje da će se Dunav dodatno povlačiti tijekom sljedeća dva do tri mjeseca, tako da izgledi nisu dobri", naveo je Dragan Glamočić, srpski ministar poljoprivrede.