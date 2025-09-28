Vježbe za trnce u rukama: Kako ublažiti peckanje i poboljšati cirkulaciju

Redovito izvođenje ciljnih vježbi može smanjiti trnce i peckanje u rukama, te poboljšati opću funkcionalnost ruku. Među vježbama za trnce u rukama najbolje bi bilo izvoditi rotacije zapešća, stiskanje i opuštanje šake, istezanja i pokrete prstima. Međutim, ako osjećate trnce u rukama, to se obično ne događa samo zbog ruku već i zbog slabe cirkulacije ili gibljivosti ramena i vrata. Stoga među vježbe svakako trebate uvrstiti i rastezanja i vježbe vrata i ramena.