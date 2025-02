Znate li zašto mlijeko ne biste trebali držati u vratima hladnjaka?

Podijeli :

Stručnjak je podijelio svoje najbolje trikove za hladnjak kako bi hrana što dulje ostala svježa. Također kaže da biste trebali razmisliti o držanju mlijeka u vratima hladnjaka jer će se tako možda prije pokvariti.

Pogrešno skladištenje hrane, čak i na hladnoći u hladnjaku, može dovesti do toga da se ranije pokvari.

Koju hranu ne treba zamrzavati? Koliko dugo ostatke piletine možete držati u hladnjaku?

Ali Scott Evans, stručnjak za skladištenje u Pink Storageu, podijelio je neke od najboljih trikova za hladnjake za produljenje vijeka trajanja hrane i zaštitu vašeg novčanika.

Suprotno uvriježenom mišljenju, on kaže da biste trebali dobro razmisliti o stavljanju mlijeka u vrata hladnjaka – iako je to uobičajeno mjesto.

Vrata hladnjaka su jedno od najtoplijih mjesta i nisu dobro mjesto za kvarljive namirnice poput mlijeka ili sokova. Umjesto toga, savjetuje da su kečap, majoneza, flaširana voda i bezalkoholna pića prikladniji za ovo područje zbog svoje otpornosti na fluktuirajuće temperature.

Scott je objasnio: “Vrata hladnjaka čine se savršenim mjestom za držanje jaja, mlijeka i sokova jer često imaju pretince za njih, ali budući da su vrata hladnjaka najtoplija po temperaturi, brže će se pokvariti.”

Umjesto da spremite svježe sokove ili mlijeko u vrata, bolje bi bilo da tamo stavite stvari poput maslaca, preljeva za salatu, džemova i gaziranih pića, piše Mirror.

Najhladniji dio hladnjaka

Mlijeko koje se drži u vratima hladnjaka može trajati između četiri do pet dana, ali ako se čuva na donjoj polici sa stražnje strane, može trajati i do tjedan dana. To je zbog toga što je najhladniji dio hladnjaka stražnji dio donje police, što ga čini idealnim mjestom za skladištenje mlijeka.

Jednostavan trik za svježinu u hladnjaku: Ovu stvar ima svako dijete

“Kada stavljate hranu u hladnjak, pokušajte ne stavljati ništa previsoko straga jer bi moglo blokirati otvore hladnjaka”, savjetuje Scott.

Također je upozorio na prepunjavanje hladnjaka. “Također ne želite prepuniti hladnjak jer ćete tako zaustaviti cirkulaciju zraka i uzrokovati brže kvarenje hrane”, rekao je.

Čuvanje maslaca na dnu hladnjaka možda se čini neobičnim izborom, no prema riječima stručnjaka, tako mu se može značajno produžiti vijek trajanja.

“Ako želite da vam maslac bude na sobnoj temperaturi, tada odrežite dio i ostavite ga u posudi za maslac u ormaru, a ostatak stavite u hladnjak da malo duže traje”, također je predložio Scott.

