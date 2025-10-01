Zašto vas psi često prate prilikom odlaska u kupaonu?

Mnogi vlasnici pasa često se susreću sa situacijom da ih njihovi psi prate prilikom ulaska u kupaonicu te često čekaju ispred vrata kupaonice ili tuša.
Jedna vlasnica pasa na TikToku podijelila je snimku svog psa i tvrdi da psi to rade kako bi zaštitili vlasnike dok su ranjivi, smatrajući ih dijelom svog čopora, piše Newsweek.
Na snimci je Amanda prikazala svog labradora kako je čeka ispred tuša, objašnjavajući to kao teoriju čopora. Veterinarka Crystal Litzenberger istaknula je da u toj tvrdnji ima istine, te da bi pas u situaciji koja zahtijeva zaštitu čuvao vlasnika.
„Ako živite u divljini sa svojim psom i odete na određeno mjesto obaviti nuždu, vaš pas bi vjerojatno stražario kako bi vas zaštitio. Psi su dovoljno pametni da znaju kada se to od njih očekuje“, pojasnila je.
Međutim, veterinarska bihevioristica dr. Vanessa Spano naglašava da je takvo ponašanje više povezano s privrženošću nego s hijerarhijom čopora.
„Moramo shvatiti da psi u našim domovima nisu vukovi, jer većina njih ne bi preživjela u divljim uvjetima. Stoljećima su pripitomljeni i na kraju krajeva, psi znaju da mi nismo psi“, kazala je Spano.
Ona ističe da je ključ svega u privrženosti:
„Neki su psi, kao i ljudi, neovisniji od drugih. Privrženost ili čak pretjerana privrženost povezana je s jedinstvenom kombinacijom genetike i odgoja svakog psa“, dodala je.
Ako volite svog psa, ali želite mir u svojoj kupaonici, stručnjaci savjetuju rad na razvoju njegove neovisnosti.
„Osigurajte da pas ima udoban krevet, prostirku ili boks i naučite ga da ode na svoje mjesto. Također, možete uspostaviti dnevnu rutinu koja uključuje vrijeme odmora, tijekom kojeg ste kod kuće, ali je pas odvojen od vas i samostalno se zabavlja igračkom ili poslasticom“, savjetuje Spano.
