Alborghetti o prosvjedu Torcide: "Slikovito rečeno - krvava konjska glava pod Plenkovićevim lancunom"
Glavni urednik tjednika Express, Igor Alborghetti, u razgovoru za N1 ocijenio je da se vladajući HDZ po prvi put suočava s istom političkom metodologijom pritiska koju je godinama primjenjivao prema prethodnim vladama. Najavljeni prosvjed Torcide i dijela braniteljskih udruga u Splitu, kaže, snažno je uzdrmao premijera Andreja Plenkovića.
"Priopćenje koje je stiglo iz dijela braniteljskih udruga je, slikovito rečeno, krvava konjska glava pod Plenkovićevim lancunom. Poruka je posve jasna tko je meta," rekao je Alborghetti. Ističe da se takva vrsta pritiska desetljećima koristila protiv "nenarodnih vlada", najčešće protiv SDP-a, ali da se sada, prvi put, okreće prema HDZ-u.
"Torcida je paralelna vlast u Splitu"
Alborghetti upozorava na dugogodišnji utjecaj navijačkih struktura u Splitu.
"Torcida je de facto paralelni gradonačelnik. Ona kontrolira društvene, političke, socijalne, pa i financijske procese u gradu. To je u demokratskom sustavu nedopustivo. Ali ako godinama misliš da su savezništva trajna, onda dođe trenutak kada te sustav koji si održavao počne politički gristi."
Dodaje da Plenković prvi put "ozbiljno gubi uzde kontrole".
Generalski zbor kao štit
Iznenadna najava premijerova obraćanja Generalskom zboru, prema njegovim riječima, pokazuje pokušaj ograničavanja političke štete.
"Plenković u svom arsenalu još ima novac. Financijske poluge, koje kontrolira on, odnosno ministar Medved, ključne su u održavanju lojalnosti u braniteljskoj populaciji. Ovo obraćanje je očit pokušaj konsolidacije terena prije sutrašnjeg prosvjeda."
"Kako si posijao, tako žanješ"
Dio ljudi u HDZ-u, tvrdi Alborghetti, smatra da se stranci sada vraća retorika koketiranja s revizionizmom i radikalnom desnicom.
"To što se godinama koristilo kao alat političkog pritiska danas djeluje protiv njih. To je taj bumerang. I to je trenutak kad Plenković shvaća da bi to moglo štetiti njegovoj dugoročnoj poziciji.”
Sutrašnji dan kao test političke snage
Presudno će, kaže, biti koliko će se ljudi okupiti i kakve će poruke biti poslane.
"Hoće li Plenković imati dovoljno saveznika da se izvuče – to je pitanje. Tehnički, uvijek može posegnuti za SDSS-om. Ali to je već sasvim druga etapa."
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
