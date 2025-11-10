moderni dejting
Žene sve više skrivaju svoje partnere na internetu - i za to postoji više od jednog razloga
Tawana Musvaburi ima 33 000 pratitelja na Instagramu, koji možda misle da znaju sve o njezinu životu – ali većina nema pojma kako izgleda njezin partner.
Ponekad se mogu naslutiti sitni tragovi da ima dečka – poput stražnje strane glave na fotografiji ili dvije čaše vina koje se kucaju na večeri – no 24-godišnjakinja kaže da nema namjeru objaviti njegovo lice.
„Jednostavno sam girl-coded,” kaže Tawana. „Kao žena želiš djelovati snažno, kao da imaš sve pod kontrolom.“
Kao influencerica, pažljivo je izgradila svoj brend u kojem nema mjesta za dečka, piše BBC.
„Ne želiš da išta izgleda kao da ti je muškarac pomogao. Više me veseli kad mogu reći: ‘Ovo sam postigla sama.’“
Njezino se stajalište, kaže, neće promijeniti – čak ni ako se njihova veza razvije. „Ni prsten mi nije dovoljan razlog da objavim svoju vezu.“
Članak u Vogueu
Tawana je samo jedna od mnogih žena koje oklijevaju javno predstaviti svoju vezu na društvenim mrežama, a korisnici to sve više primjećuju.
Prošlog je mjeseca britanski Vogue objavio članak pod naslovom „Je li sada sramotno imati dečka?“, koji je potaknuo lavinu rasprava i objava na TikToku i Instagramu.
U tom viralnom tekstu autorica Chante Joseph piše da se promijenio način na koji heteroseksualne žene prikazuju svoje veze na internetu – sada žele imati „društvene koristi“ od toga što su u vezi, ali bez dojma da su „opsjednute dečkom“.
Prečesto objavljivanje partnera može djelovati „neugodno“ i „pomalo gubitnički“, piše Joseph.
Ozbiljnije gledano, dodaje da se posjedovanje dečka više ne smatra „postignućem“ niti ženu čini većom ili manjom – kao što je to nekad bilo. Smatra da žene oklijevaju objavljivati svoje partnere zbog „patrijarhata u kojem živimo i njegove opresije prema ženama“.
„Mnoge žene govore da je ‘cool’ imati zaručnika, ‘cool’ imati muža“, rekla je Joseph za emisiju Woman’s Hour na BBC Radio 4. „Ali nije. Moramo preispitati svoj odnos prema muškarcima u ovom političkom kontekstu.“
"Tisuću ljudi me otpratilo"
Kreatorica sadržaja i autorica iz južnog Londona, Stephanie Yeboah, rekla je za British Vogue da se pokajala što je objavila svog dečka na Instagramu.
Za BBC News otkriva da je dobila „gomilu poruka“ ljudi koji su joj pisali da su je otpratili jer se više nisu mogli poistovjetiti s njezinim sadržajem nakon što je objavila da je u vezi.
„Tog dana mislim da me oko tisuću ljudi otpratilo“, prisjeća se Yeboah.
No razumije zašto ljudima sadržaj o vezama može biti naporan. „Mnogo je toga sladunjavo – mislim da se ljudi jednostavno zgroze kad to vide.“
Prema dr. Gillian Brooks, izvanrednoj profesorici marketinga influencera i društvenih medija na King’s Collegeu u Londonu, za one koji zarađuju na društvenim mrežama neobjavljivanje partnera često je pitanje konzistentnosti.
„Oni prodaju određenu estetiku, određeni ukus,“ objašnjava dr. Brooks. „Njeguju vrlo posvećenu i specifičnu publiku, pa ako odstupaju od brenda, zbunjuju svoje sljedbenike – a ljudi ih onda jednostavno napuste.“
"Ne želim izgledati ovisno"
No nisu samo influencerice te koje ne žele objavljivati svoje dečke.
Milly, 25-godišnjakinja zaručena za partnera s kojim je gotovo pet godina, kaže da i sama oklijeva objavljivati zaručnika.
„Ne želim izgledati kao da ovisim o partneru ili da je naša veza moj cijeli identitet,“ objašnjava.
„Društvene mreže stvaraju vrlo uzak dojam o osobi,“ dodaje. „Ako su to samo slike i priče o meni i partneru, to ostavlja dojam opsesije.“
"Veze bi trebale biti privatnije"
Charlotte, 20, u vezi je dvije godine, ali svog dečka ne objavljuje iz nekoliko razloga.
Na estetskoj razini, kaže, nemaju mnogo fotografija koje bi „bile dovoljno Instagramu privlačne“.
Ali osim toga, vjeruje da bi veza trebala biti „privatnija od prijateljstva“.
„Također osjećam da bi objavljivanje naše veze izgledalo kao: ‘Pogledajte mene i moju savršenu vezu’, što, nažalost, nije istina.“
Athera (nije njezino pravo ime) također preferira privatnost. Kaže da mnoge njezine prijateljice razmišljaju slično, često spominjući „zlo oko“ kao razlog zašto ne objavljuju partnere.
„Zlo oko“ je vjerovanje u kletvu koja se prenosi zavidnim pogledom.
„Ne bih ga objavila da spriječim da netko, makar nesvjesno, unese ljubomoru u našu vezu kroz zlo oko,“ kaže Athera.
Anksioznost zbog objavljivanja
Dr. Gwendolyn Seidman, socijalna psihologinja sa Sveučilišta Michigan State, proučava kako ljudi komuniciraju na internetu, posebno u romantičnim odnosima.
Dijeljenje tako osobnih aspekata života može izazvati anksioznost – što, kaže, proizlazi iz straha od „trajnosti“ interneta.
„Ljudi sada općenito manje objavljuju,“ primjećuje dr. Seidman. „Dijelom zato što su shvatili da je to što objave – vječno.
Ne možete to doista izbrisati, pa ste prirodno oprezniji.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare