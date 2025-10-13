Ovo su najčešće navike parova koji ostaju u uspješnom ljubavnom odnosu dugi niz godina

Parovi koji ostaju skupa dugi niz godina, često dijele slične obrasce ponašanja koji njihovu vezu čine stabilnom i ispunjenom.
Umjesto da očekuju savršenstvo, oni uče kako se nositi s razlikama i razvijaju navike koje jačaju međusobno poštovanje, razumijevanje i povezanost.
Uspješni brakovi ne ovise o sreći ni o slučaju, već o dosljednoj primjeni svakodnevnih navika koje čuvaju bliskost i povjerenje kroz godine. Prema mišljenju terapeutkinje Johan E. Childes, postoji nekoliko ključnih navika ljudi koji ostaju u braku više od 40 godina, prenosi Klix.
Dobri partneri znaju tražiti ono što im treba i otvoreno govoriti o svojim osjećajima.
„Nitko ne može čitati tuđe misli, zato je iskren razgovor nužan čak i kada može izazvati ljutnju ili nelagodu. Potrebna je hrabrost da se suočite s voljenom osobom, ali ako to ne učinite, ogorčenost se s vremenom nakuplja i narušava odnos“, objašnjava Childes.
Uz to, terapeutkinja ističe: „Ništa ne odbija više od osjećaja da vas netko podučava ili nameće savjete. Takav pristup često podsjeća na djetinjstvo i može izazvati obrambene reakcije. Partneri koji dobro funkcioniraju biraju suradnju i traže rješenja prihvatljiva za oboje, umjesto da jedno drugome govore što treba raditi.“
Također, naglašava da ništa ne djeluje bolje od iskrenosti, jer uljepšavanje činjenica ili pretjerivanje samo izaziva obranu i udaljava partnere.
„Svaka osoba ima svoj način doživljavanja sukoba, pa je što točnije i otvorenije izražavanje najbolji način da se spriječe nesporazumi“, dodaje Childes.
Terapeutkinja dalje tvrdi da dugotrajni brakovi opstaju zato što partneri preuzimaju osobnu odgovornost umjesto da traže krivca. Takav pristup potiče otvoren razgovor i dublje međusobno razumijevanje.
„Umjesto da se bore tko je u pravu, partneri koji dugo ostaju zajedno usmjereni su na rješenje. Razlike su neizbježne, ali važno je da rasprava vodi prema razumijevanju, a ne prema natjecanju. Kada se problemi rješavaju otvoreno, bliskost i povjerenje među partnerima postaju još jači“, zaključuje Childes.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
