Znate li koliko puta trebate prati traperice? Iznenadit ćete kad čujete što kažu stručnjaci

Lana Blank, modna stilistica iz New Yorka, ide korak dalje: ako želite sačuvati izgled trapera, traperice treba prati tek kada se osjeti miris. Ona naglašava da su mikrobi koji se nakupe nakon nošenja – poput stanica kože i prirodnih ulja – bezopasni, pa često pranje nije nužno. S druge strane, Gladys K. Connelly, blogerica i bivša profesionalna čistačica, predlaže da traperice peret svakih šest tjedana. Naglašava da svatko najbolje poznaje svoje tijelo te savjetuje da se pranje prilagodi tome.