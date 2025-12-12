Znate li koliko puta trebate prati traperice? Iznenadit ćete kad čujete što kažu stručnjaci

Stručnjaci kažu da traperice prilikom pranja treba okrenuti naopačke jer se tako uklanjaju nakupljene bakterije uz najmanju moguću štetu za tkaninu.
Prema stručnjacima istina je jednostavna: rjeđe pranje i pravilna njega pomažu da traperice dulje zadrže boju, oblik i mekoću.
Lindsey Boyd, suosnivačica brenda The Laundress, preporučuje da traperice prije pranja okrenete naopačke i perete u hladnoj vodi uz kvalitetan deterdžent. Tako se smanjuje mogućnost da tkanina izblijedi i sprječava da postane kruta.
A koliko dugo uopće možete “izdržati” između pranja? Odgovor ovisi o tome koliko često ih nosite – nosite li ih svaki dan ili samo nekoliko puta mjesečno – kao i o tome gdje ih nosite, odnosno hoće li se zaprljati iliupiti mirise hrane.
Gwen Whiting, također iz The Laundress, podsjeća da je traper debela tkanina, za razliku od obične majice, pa si možete priuštiti više nošenja između pranja. Njezina preporuka je da traperice operete nakon otprilike 10 nošenja ili čim počnu imati ustajao, neugodan miris. Između pranja mirise možete ukloniti i osvježiti tkaninu pomoću osvježivača za odjeću.
Lana Blank, modna stilistica iz New Yorka, ide korak dalje: ako želite sačuvati izgled trapera, traperice treba prati tek kada se osjeti miris. Ona naglašava da su mikrobi koji se nakupe nakon nošenja – poput stanica kože i prirodnih ulja – bezopasni, pa često pranje nije nužno. S druge strane, Gladys K. Connelly, blogerica i bivša profesionalna čistačica, predlaže da traperice peret svakih šest tjedana. Naglašava da svatko najbolje poznaje svoje tijelo te savjetuje da se pranje prilagodi tome.
Jedno se upozorenje ponavlja bez iznimke: bez vruće vode i bez sušilice. Toplina uništava traper, pa se traperice, posebno rastezljive, ne smiju prati u vrućoj vodi niti stavljati u sušilicu.
