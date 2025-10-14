Oglas

Bakin trik za uske traperice postao viralan: Djeluje, a ne košta ni eura

N1 Info
14. lis. 2025. 07:00
Traperice
Ilustracija / Pixabay

Lily Schoknecht, zagovornica održive mode, često na svom TikTok profilu dijeli praktične savjete o odijevanju. U jednom od svojih videa otkrila je iznenađujuće rješenje za problem koji mnogi poznaju – traperice koje su postale preuske.

Lily Schoknecht je u trgovini rabljenom odjećom kupila traperice, ali je kod kuće shvatila da su preuske. Razočarana, požalila se baki – a njezin ju je savjet potpuno iznenadio, prenosi Danas.rs.

"Razgovarala sam s bakom, a ona me pitala: ‘Jesi li se tuširala u njima?’", ispričala je Lili u videu. „Pomislila sam – što?! Naravno da nisam! O čemu to pričaš?“

Baka joj je mirno odgovorila: "Vjeruj mi, istuširaj se u njima, nosi ih po kući dok se ne razgibaju, a zatim ih ostavi da se osuše na zraku – nikako u sušilici."

@bug318_ GUYS THIS IS HUGE !!!! #sustainablefashion #sustainable #showerinyourjeans #trusttheprocess ♬ original sound - Bug318

Iako je bila sumnjičava, Lili je odlučila poslušati bakin savjet. Na njezino iznenađenje, sljedećeg dana traperice su joj stajale savršeno.

Mnogi pratitelji ostali su zatečeni – neki su pisali da ne mogu vjerovati da trik zaista djeluje, dok su drugi priznali da im ideja hodanja po kući u mokrim trapericama djeluje neugodno.

@bug318_ Reply to @bug318_ a little follow up, here is me trying on size 10 jeans to give a reference for how much they did actually change, let me know if you try it out !! #sustainablefashion #sustainability ♬ original sound - Bug318

„Hvala baki.“
„Baka uvijek zna.“
„Pomalo me užasava ideja skidanja mokrih traperica.“

Jedna korisnica dodala je: „Imam 75 godina i u dvadesetima sam to stalno radila s trapericama koje nisam mogla zakopčati.“

