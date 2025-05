Koliko dugo možete ostaviti kućnog ljubimca samog?

Većina odraslih pasa može izdržati do šest sati samo uz pripremu. Boravak samih pasa od šest do osam sati je moguć, ali već predstavlja granicu, dok boravak preko osam sati dugoročno nije preporučljiv posebno za mlade pse, pasmine sklone anksioznosti. Štenci mogu izdržati kratko sami, a ponekad je to samo jedan do dva sata jer je njima potrebna česta briga, hranjenje i praćenje ponašanja.