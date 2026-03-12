Trener pasa Will Atherton podijelio je svoje iskustvo o pasminama koje je najteže dresirati.
Oglas
Will navodi da je tijekom svoje karijere imao priliku raditi s mnogim različitim psima i njihovim vlasnicima. Kako tvrdi, najteže mu je bilo raditi sa sibirski haskijem, jer se njihova dresura pokazala vrlo izazovnom, piše Klix.
„Sibirski haskiji su gotovo poput mačaka. Imaju malu želju ugoditi vlasniku. Oni znaju što žele i jedino im je važno da to i dobiju, bez obzira na naredbe“, poručio je.
Prema njegovu mišljenju, ovi psi su iznimno energični, a izvorno su uzgajani kako bi prelazili gotovo 50 kilometara dnevno u teškim uvjetima, vukući teške saonice.
Druga skupina pasa s kojom ne voli raditi su mješanci s pudlom, poput cockapooa i cavapooa. Will navodi da problem nije u samim psima, nego u pristupu vlasnika koji svojim ponašanjem nenamjerno potiču loše navike.
Sljedeća pasmina koju smatra izazovnom za dresuru je kavkaski ovčar. Za ovu pasminu kaže da je rijetka, a njihova veličina, snaga i snažni instinkti čine ih psima koji zahtijevaju iskusnog vlasnika.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas