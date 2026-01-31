Stručnjakinja otkriva: Ovih pet tipova ljudi ne bi smjeli imati psa

Riječ je o vlasnicima koji psima daju jesti sve i svašta, bez razmišljanja i bez jasnog rasporeda. Psima je potrebna uravnotežena prehrana, a ostaci sa stola i neredoviti obroci mogu dovesti do pretilosti, probavnih problema i dugoročnih zdravstvenih tegoba. Kari upozorava da mnogi ljudi vjeruju kako psi mogu jesti bilo što i na tome napredovati, ali takvi ljudi, prema njezinu mišljenju, ne bi trebali imati psa. Jeftina hrana često sadrži sastojke koji psima nisu potrebni, poput žitarica, kukuruza i aditiva, koji nemaju nutritivnu vrijednost i čine najveći dio takvih proizvoda. Iako su psi mesojedi i potrebna im je prehrana bogata mesom, njihove potrebe ovise o dobi, zdravstvenom stanju i razini aktivnosti.