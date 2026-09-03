PAD NA LJESTVICI
Ovih pet pasmina pasa sve je manje popularno: Nekad su bile mnogo traženije
Trendovi pri odabiru pasa mijenjaju se, baš kao i mnoge druge stvari.
Pasmine koje su nekoć bile čest izbor novih vlasnika s vremenom mogu izgubiti na popularnosti, dok njihovo mjesto zauzimaju neke druge.
To, međutim, ne znači da su ti psi lošiji kućni ljubimci. Američki kinološki klub (AKC) popularnost pasmina prati prema broju registracija, a njegovi podaci za 2025. godinu pokazuju da je nekoliko poznatih pasmina palo na ljestvici popularnosti.
Sibirski haski
Sibirski haski jedna je od najprepoznatljivijih pasmina na svijetu, ponajviše zahvaljujući vučjem izgledu i karakterističnim očima. Ipak, na najnovijoj američkoj ljestvici pao je za nekoliko mjesta.
Godine 2024. zauzimao je 26. mjesto, dok je godinu kasnije pao na 30. mjesto. Jedan od mogućih razloga je to što haski svojim potrebama nije prikladan za svakoga.
Riječ je o energičnim psima kojima treba mnogo kretanja, aktivnosti i dosljednog odgoja. Njihov atraktivan izgled zato nije jedino što bi budući vlasnik trebao uzeti u obzir.
Zapadnoškotski bijeli terijer
Mali bijeli pas, poznat i kao westie, dugo je bio prepoznat kao popularan obiteljski pas. No i ta je pasmina izgubila nekoliko mjesta na američkoj ljestvici. Godine 2024. bila je na 41. mjestu, a 2025. godine pala je na 45. mjesto.
Iako je malen, westie ima karakter pravog terijera. Može biti živahan, samouvjeren i prilično svojeglav, pa nije nužno najjednostavniji izbor za one koji žele mirnog psa. Unatoč padu na ljestvici, pasmina i dalje ima brojne vjerne ljubitelje.
Minijaturni američki ovčar
Na ljestvici popularnosti u posljednjoj je godini pao i minijaturni američki ovčar. Godine 2024. zauzimao je 24. mjesto, dok je godinu kasnije bio na 28. mjestu.
Ovi su psi inteligentni i aktivni te im obično nije dovoljno tek nekoliko kratkih šetnji oko kvarta. Vole učiti, raditi i sudjelovati u aktivnostima koje im omogućuju da zaposle i tijelo i mozak.
Zbog toga mogu biti odlični pratitelji aktivnih ljudi, ali njihov način života ne odgovara svakom kućanstvu.
Erdel terijer
Kod erdel terijera pad popularnosti još je izraženiji kada se pogledaju podaci iz Velike Britanije.
Britanski Kennel Club navodi da su 2017. godine registrirana 683 erdel terijera, dok ih je 2024. registrirano samo 317. Zbog toga je pasmina uvrštena na njihov popis pasmina koje treba pratiti zbog malog broja registracija.
Erdel terijer najveći je među terijerima, a poznat je po samouvjerenom i živahnom karakteru. Pametan je i aktivan te mu je potrebno dovoljno kretanja i aktivnosti. Iako ga danas susrećemo rjeđe, i dalje ima osobine zbog kojih u pravim rukama može biti odličan pratitelj.
Veliki engleski hrt
Još veći pad zabilježio je veliki engleski hrt. Na ljestvici popularnosti između 2024. i 2025. godine pao je za čak 33 mjesta.
Organizacija pritom upozorava da pad na ljestvici ne znači nužno i jednako velik stvarni pad broja registracija, jer na položaj pojedine pasmine utječu i promjene kod drugih pasmina.
Veliki engleski hrt najpoznatiji je po iznimnoj brzini i vitkoj, atletskoj građi. Iako ga mnogi prije svega povezuju s utrkama, kod kuće može biti prilično miran pratitelj.
Popularnost nije mjerilo kvalitete
Popularnost određene pasmine ne znači nužno i njezinu kvalitetu. Na ljestvice utječu trendovi, životni stil ljudi i brojni drugi čimbenici, a situacija se razlikuje od države do države.
AKC također naglašava da se poredak temelji na registracijama te da niže mjesto na ljestvici ne znači da je određena pasmina na bilo koji način "lošija" od popularnijih pasmina.
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