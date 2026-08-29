Pet pasmina pasa koja slove za najljubomornije: Ne vole konkurenciju za vlasnikovu pažnju

Ilustracija: Benoit Vacherie/Pexels

Jeste li ikada pomazili drugog psa, a vaš se ljubimac odmah ubacio između vas? Iako pseću ljubomoru ne možemo u potpunosti uspoređivati s ljudskom, psi itekako mogu pokazati ponašanja koja na nju podsjećaju. Guranje između vlasnika i drugog psa, lajanje, traženje maženja ili pokušaji privlačenja pažnje samo su neki od mogućih znakova.

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Važno je pritom naglasiti da sklonost takvom ponašanju nije određena isključivo pasminom. Veliku ulogu imaju karakter psa, odgoj, socijalizacija i prethodna iskustva. Ipak, kod pasmina koje razvijaju snažnu povezanost s vlasnikom takve reakcije mogu biti izraženije, piše Metropolitan.si.

Čivava

Iako su malene, čivave se mogu iznimno snažno vezati za svog omiljenog čovjeka. Vole biti u njegovoj blizini i uživati u pažnji, pa ih dolazak drugog psa ili kućnog ljubimca može prilično uznemiriti.

Neke će se pokušati fizički ubaciti između vlasnika i „suparnika“. Takvo ponašanje ne bi trebalo poticati samo zato što kod malog psa izgleda simpatično. Rana socijalizacija, jasne granice i nagrađivanje mirnog ponašanja mogu pomoći čivavi da shvati kako drugi ljudi i životinje ne ugrožavaju njezin odnos s vlasnikom.

Jazavčar

Jazavčari su poznati po snažnom karakteru, samopouzdanju i velikoj privrženosti svojim vlasnicima. Ako su navikli dobivati većinu pažnje, nagla promjena može im teško pasti – osobito kada u kućanstvo stigne novi pas.

Zato je važno upoznavanje provoditi postupno te svakom psu osigurati dovoljno individualne pažnje. Pozitivna iskustva s drugim psima mogu pomoći jazavčaru da nauči kako dolazak drugog ljubimca ne znači da je izgubio svoje mjesto u obitelji.

Francuski buldog

Francuski buldozi izrazito su društveni i uglavnom obožavaju biti uz svoje ljude. Upravo zbog snažne povezanosti neki mogu postati zahtjevni kada primijete da vlasnik pažnju posvećuje drugom psu ili osobi.

Ako se pas počne gurati, tražiti maženje ili na druge načine pokušavati privući pažnju, ne treba svaki put udovoljiti takvom ponašanju. Korisnije je nagraditi mirno ponašanje i od najranije dobi psa navikavati na situacije u kojima vlasnik svoju pažnju mora dijeliti s drugima.

Njemački ovčar

Njemački ovčari s vlasnikom mogu razviti vrlo snažnu vezu. Poznati su po odanosti i želji za suradnjom s čovjekom, pa neki vrlo pažljivo prate kome njihov vlasnik posvećuje vrijeme.

Dolazak novog psa zato može izazvati natjecateljsko ponašanje. Kod ove pasmine posebno su važni dobra socijalizacija, dosljedan odgoj i jasna pravila. Pas koji zna što se od njega očekuje te ima dovoljno aktivnosti i kvalitetnog vremena s vlasnikom lakše će prihvatiti i prisutnost drugih životinja.

Koker španijel

Koker španijeli uglavnom su nježni i društveni psi koji se mogu vrlo snažno vezati za svoje ljude. Neki teško podnose manjak pažnje pa u prisutnosti drugog psa mogu češće tražiti blizinu vlasnika ili pokušavati ponovno postati središte pozornosti.

Najbolja prevencija su rana socijalizacija i učenje samostalnosti. Pas treba naučiti da ne mora stalno biti u središtu pažnje te da prisutnost drugog psa nije razlog za zabrinutost. Uz pravilan pristup, čak i vrlo privržen pas može bez problema živjeti u domu s više životinja.

Ipak, važno je zapamtiti: ako pas pokazuje izraženu agresiju, čuvanje vlasnika ili druge ozbiljne oblike ponašanja, problem nije dobro svoditi samo na „ljubomoru“. U takvim situacijama najbolje je potražiti pomoć stručnjaka za ponašanje pasa.