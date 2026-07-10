Pas laje i uznemiren je kad ostane sam? Trenerica otkrila što učiniti

Osim toga, savjetuje se da se psu osigura udoban krevet i napravi svojevrsni "pseći brlog", kao i da se koriste dječje ogradice kako bi se ljubimcu olakšalo vrijeme odvajanja. Također se preporučuje obuka psa da se sam umiri dok je vlasnik zauzet, umjesto da mu se pažnja posvećuje svaki put kada ga prati. Vlasnici bi svog psa trebali postepeno navikavati na duži boravak bez njih, kako u trenucima kada su kod kuće, tako i kada izlaze.