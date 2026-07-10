Stručni savjet
Pas laje i uznemiren je kad ostane sam? Trenerica otkrila što učiniti
Trenerica pasa Sarah Hodgson otkrila je tri ključna savjeta koji mogu pomoći vlasnicima da njihovi ljubimci ostanu mirni i opušteni kada ih ostave same kod kuće, ističući da pritom treba obratiti pažnju na nekoliko važnih faktora.
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Ostavljanje psa samog u domu nije odluka koju vlasnici rado donose, bez obzira na to radi li se o odlasku na posao ili izlasku. Zdravi odrasli psi mogu biti sami između četiri i šest sati, dok se kao krajnja granica navodi osam sati.
Hodgson je kazala da vlasnici često brinu o tome kako će se njihovi psi ponašati kada ih ostave bez nadzora.
"Psi su društvena bića tako da je normalno da osjećaju anksioznost kada su ostavljeni sami, posebno ako je to novo iskustvo. Vlasnici nekada nemaju izbora nego da ostave psa kod kuće, pa ga je neophodno naučiti da se osjeća smireno ako ponekad ostane sam", kazala je.
Objasnila je da psi koji se ostave u prostoriji sa širom otvorenim prozorima prema hodniku ili ulici mogu početi doživljavati prostor kao područje koje trebaju čuvati. Tada mogu reagovati na svaki prolazak ljudi ili zvukove iz okoline, ponašajući se teritorijalno. Hodgson je navela da je takvo ponašanje instinktivno, posebno kod pasa koji imaju izraženiju potrebu za zaštitom, piše Mirror.
'Prilikom povratka kući ostanite smireni'
Prema njenom savjetu, vlasnici bi trebali napraviti sigurno mjesto za svog ljubimca, poput kaveza ili određene prostorije, gdje će se pas osjećati ugodno. Također preporučuje korištenje muzike ili audio zapisa koji potiskuju vanjske zvukove kako bi se smanjio utjecaj buke iz okruženja.
Vlasnicima poručuje da prilikom povratka kući ostanu smireni. Psi žele da njihov dolazak bude sretan trenutak, ali je važno zadržati mirnu energiju. Sarah Hodgson istakla je da stvaranje opuštenije rutine u domu može pomoći psu da bude smireniji tokom cijelog dana.
Osim toga, savjetuje se da se psu osigura udoban krevet i napravi svojevrsni "pseći brlog", kao i da se koriste dječje ogradice kako bi se ljubimcu olakšalo vrijeme odvajanja. Također se preporučuje obuka psa da se sam umiri dok je vlasnik zauzet, umjesto da mu se pažnja posvećuje svaki put kada ga prati. Vlasnici bi svog psa trebali postepeno navikavati na duži boravak bez njih, kako u trenucima kada su kod kuće, tako i kada izlaze.
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