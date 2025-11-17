Oglas

Fatman Chef

Milanović posjetio imanje youtubera, oduševilo ga jedno jelo: "Htio je biti tamo od početka kuhanja"

author
N1 Info
|
17. stu. 2025. 20:21
Zoran Milanović
Foto: Screenshot / Facebook

Predsjednik Zoran Milanović duže vrijeme prati kulinarski kanal Fatman Chef na YouTubeu.

Ekipa iza YouTube kanala Fatman Chef, koja se bavi kulinarskim sadržajem, objavila je na svojim društvenim mrežama u ponedjeljak da je ugostila predsjednika Zorana Milanovića

"Teško je opisati riječima kolika nam je ovo čast. Iako smo potpuno apolitični i Zvone, i ja, i cijeli naš kanal – kada vam predsjednik države poželi fileke i svinjske nogice na saft i kaže da bi došao na imanje gdje snimamo epizode... što dalje uopće treba napisati", poručili su. 

Kako su podijelili na svom Facebook profilu, Milanović njihov kanal prati duže vrijeme, a susret su dogovarali mjesecima.

"Proveli smo cijeli dan u opuštenoj atmosferi"

"Želio je biti prisutan od početka kuhanja, pa smo cijeli dan proveli u opuštenoj, domaćoj atmosferi, razgovarali o kuhanju, nazdravili rakijicom, družili se i uživali kao da se znamo sto godina. Kad smo tek pokretali kanal, nismo mogli ni zamisliti da ćemo jednog dana kuhati za predsjednika države. A, kako je i sam rekao: 'Ovo nikada nisam napravio'", stoji u objavi. 

"Fileke je ocijenio kao spektakularne, možda i najbolje koje je ikad jeo. Nama je ostavio dojam izuzetno pristojnog, prilagodljivog i vrlo ugodnog čovjeka. Donio nam je i Djedovu rakiju, koju smo, naravno, odmah isprobali", ispričali su. 

Teme
fatman chef zoran milanović

