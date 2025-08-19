Mlada žena iznenadila se i šokirala kada je u second hand trgovini pronašla malenu kutiju i odlučila je ponijeti kući. Ono što je unutra pronašla ostavilo ju je u šoku.
Abby Askew, korisnica TikToka, snimila je trenutak kada je kod kuće pokušala otvoriti porculansku kutijicu s poklopcem, koju je kupila u trgovini rabljenih stvari. Iako se isprva nadala da će unutra pronaći novac ili neki skriveni predmet, stvarnost je bila potpuno drugačija i uznemirujuća, prenosi Fenix Magazin.
U videu koji je objavila na TikToku, vidi se kako uzbuđeno otvara poklopac uz komentar: "Možda je unutra novac."
No, njezina sreća brzo je splasnula kad je ugledala mali platnenu vrećicu sa sivim prahom.
"Je li ovo samo prljavština?", upitala je razočarano, no ubrzo je shvatila o čemu se radi.
"O, moj Bože… jesu li to nečiji pepeo?!", uzviknula je šokirano i prekrila lice rukama.
Abby je ostala vidno potresena: "Mislim da ću zaplakati", rekla je u videu, pokušavajući ostati smirena. Ipak, odlučila je situaciji pristupiti s poštovanjem.
"Možda bi bilo najbolje da pepeo negdje raspršim i pružim toj osobi dostojanstven oproštaj", dodala je.
Na kraju je ostala zbunjena i tužna, pitajući se: "Zašto bi netko donirao nešto ovakvo?", napisala je u opisu objave koja je brzo postala viralna.
@flippedbyabby
Why would someone donate this…?♬ original sound - Abby Askew
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
