Na ovoj plaži muškarce i žene razdvaja zid i ne smiju se miješati. Turistkinja izazvala kaos zbog pravila starog 123 godine

Jedna od najneobičnijih plaža u Europi našla se u središtu rasprave nakon što se dvoje turista iz Milana pobunilo zbog pravila koje u Trstu postoji više od jednog stoljeća. Riječ je o plaži Pedocin, za koju se vjeruje da je posljednja u Europi na kojoj su muškarci i žene i dalje fizički odvojeni zidom.