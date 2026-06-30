"Vi živite u srednjem vijeku"
Na ovoj plaži muškarce i žene razdvaja zid i ne smiju se miješati. Turistkinja izazvala kaos zbog pravila starog 123 godine
Jedna od najneobičnijih plaža u Europi našla se u središtu rasprave nakon što se dvoje turista iz Milana pobunilo zbog pravila koje u Trstu postoji više od jednog stoljeća. Riječ je o plaži Pedocin, za koju se vjeruje da je posljednja u Europi na kojoj su muškarci i žene i dalje fizički odvojeni zidom.
Plaža je otvorena 1903. godine, a kameni zid razdvaja muški i ženski dio sve do plićaka. Takva je praksa nekoć bila uobičajena u mnogim europskim zemljama kako bi se očuvala privatnost žena tijekom kupanja, no gotovo je posvuda odavno napuštena.
Do incidenta je došlo kada je žena iz Milana ušla u dio plaže namijenjen muškarcima. Nakon što su je prisutni zamolili da prijeđe u ženski dio, burno je reagirala i optužila stanovnike Trsta da žive u prošlosti.
„Vi živite u srednjem vijeku. Ovo je diskriminacija i sramota“, navodno je rekla tijekom rasprave, nazivajući ovakvu praksu seksističkom.
Svađa je zamalo prerasla u fizički sukob, no par je na kraju napustio plažu, javloja Nova.rs.
Stanovnici Trsta stali u obranu tradicije
Mnogi građani Trsta oštro su reagirali na kritike turista i stali u obranu jednog od simbola svojega grada.
Kako navode, žene upravo zbog odvojenog prostora mogu bez nelagode boraviti na plaži, uključujući i sunčanje u toplesu, bez straha od neželjene muške pažnje.
Zid završava u plićaku
Službeni naziv kupališta je Alla Lanterna, no gotovo ga svi zovu Pedocin. Nadimak potječe iz lokalnog dijalekta i znači „uš“ ili „gnjida“.
Postoji nekoliko objašnjenja njegova podrijetla. Prema jednom, plaža je ljeti toliko puna da kupači podsjećaju na gusto zbijene uši. Druga teorija kaže da naziv potječe iz 19. stoljeća, kada su se na tom mjestu kupali austrougarski vojnici koji su imali problema s ušima.
Kameni zid koji dijeli muški i ženski dio proteže se samo do plićaka. Kada voda postane dublja, prepreka završava pa muškarci i žene mogu slobodno plivati, razgovarati i družiti se.
Plaža koja je postala filmska tema
Plaža se nalazi u samom središtu Trsta i njome upravlja gradska uprava. Ulaz stoji svega 1,20 eura po osobi.
Njezina jedinstvenost privukla je pozornost i filmskih autora pa je 2016. godine bila tema dokumentarnog filma L'Ultima Spiaggia (Posljednja plaža), koji je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu.
Trst nije tipičan talijanski grad
Posebnost Pedocina samo je jedan od razloga zbog kojih se Trst razlikuje od ostatka Italije.
Grad na obali Jadrana stoljećima je bio dio Austro-Ugarske Monarhije, a Italiji je pripao tek nakon Prvog svjetskog rata. Zbog svoje povijesti, habsburške arhitekture, brojnih kavana i blizine slovenske granice, Trst i danas zadržava snažan srednjoeuropski karakter, zbog čega ga često nazivaju „malim Bečom na moru“.
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