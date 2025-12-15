VIDEO / Renovirali kuću pa iza lažnog zida otkrili vrata: Ono što su zatekli iza njih, nisu nikako očekivali

Viralni video prikazuje vrata koja je jedan par otkrio tijekom renoviranja kuće – neočekivana prostorija za koju nisu ni znali da postoji potpuno ih je zbunila.
Na svom TikTok profilu @goldenberryx podijelila je video u kojem uklanjaju zid i nailaze na drvena vrata, prenosi Index.hr.
"Otvorili smo zid i pronašli vrata za koja nitko nije znao da postoje. Kuće iz 1930-ih doista su pune iznenađenja“, napisala je.
U videu se čuje smijeh, a vlasnica je dodala tekst: "Zvuk smijeha prijašnjih vlasnika čim je prodaja prošla". Par nije imao pojma što se nalazi s druge strane, no znatiželja je bila jača od straha pa su oprezno počeli uklanjati zid.
Njihovo je otkriće zaintrigiralo mnoge, a video je prikupio čak 12 milijuna pregleda. Komentari su bili podijeljeni između straha i humora.
@goldenberryx We opened up the drywall and found a door no one knew existed. 1930s houses really said: plot twist 👀🚪 #renovationtok #oldhousetok #homereno #1930shouse #plotwist ♬ original sound - Netflix
"Gledao sam ovaj film. Odmah to zatvorite natrag, pozovite svećenika i nabavite mačke", napisao je jedan korisnik. "Molimo vas za novosti… moramo vidjeti što je iza vrata", dodao je drugi. Treći se našalio: "Više me zbunjuje činjenica da imate papirnate zidove".
Iako su priznali da su bili "prestrašeni do srži", par je u drugom videu otkrio što se krije iza vrata, a sadržaj ih je ugodno iznenadio.
"Svi očekuju ukletu sobu… ali to je kupaonica, prijatelji", objasnila je. "Iskreno sam šokirana što sam tamo pronašla cijelu drugu kupaonicu, jer su prijašnji vlasnici doslovno prežbukali stara vrata. Dakle, ne, kuća nije ukleta… samo je prokleta upitnom stolarijom."
@goldenberryx Everyone expecting a haunted room… it’s a bathroom, besties 🚪💀 We were scared sh*tless — and honestly shocked to find a whole second bathroom back there, because the previous owners literally plastered over the old door. So no, the house isn’t haunted… just cursed with questionable carpentry 👷♀️✨ #renovation #homereno #hiddenroom #oldhouse #diyprojects ♬ This Is a Work of Art (Sketchy) - Dubskie
Iako je vlasnici laknulo, neki pratitelji nisu dijelili njezin optimizam. "Izgleda kao nedopuštena dogradnja koju su morali ‘poništiti’ vrlo brzo".
