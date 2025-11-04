prema dictionary.com
Ova besmislena fraza osvojila internet – i postala riječ godine
Svake godine riječ godine portala Dictionary.com služi kao “jezična kapsula vremena koja odražava društvene trendove i globalne događaje koji su obilježili godinu.” Leksikografi stranice analizirali su podatke, trendove i rezultate pretraživanja te odabrali svoj izbor za 2025. godinu...
Riječ godine
Možete kolutati očima koliko hoćete, ali u ovom trenutku vjerojatno bi bilo najbolje da to jednostavno prihvatite jer riječ godine prema Dictionary.com-u je viralni izraz “6-7” – koji se piše i kao “67”, “Six-seven”, a obično se izgovara uzvikom “six SEVEN!”.
Ako niste dio Generacije Alfa, mlađi pripadnik Gen Z-a ili jednostavno - provodite vrijeme i izvan virtualnog svijeta, nasumično izvikivanje ova dva broja vjerojatno vam uopće nema smisla... I ne bi ni trebalo imati, piše Euronews.
Analiza TikTok slenga
U ovom trendu nema nikakvog smisla – kako je objašnjeno u analizi TikTok slenga. To zapravo i nije riječ, ali njezina je upotreba tijekom ljeta naglo porasla i pretvorila se u široko rasprostranjen kulturni fenomen na društvenim mrežama.
Čak je i Dictionary.com priznao da je pomalo zbunjen izrazom “6-7.”
“Ne brinite, i mi još uvijek pokušavamo shvatiti što točno znači,” stoji na stranici. “Besmisleno je, sveprisutno i nelogično. Drugim riječima, ima sve karakteristike ‘brainrota’ (raspad mozga). Ipak, ima značenje za one koji ga koriste jer stvara osjećaj povezanosti.”
‘Six Seven’: Objašnjenje najnovijeg i viralnog TikTok slenga
Pojednostavljeno rečeno, “6-7” je besmisleni izraz koji je takav s namjerom – i ovisno o tome kojeg tinejdžera pitate, može značiti:
- referencu na visinu (6’7’’ – šest stopa i sedam inča),
- smiješnu „tajnu lozinku“ s igrališta,
- izraz koji znači “osrednje” ili “ništa posebno”,
- ili jednostavno način da se frustriraju odrasli koji polako gube volju za životom.
Ali ne brinite: što više starije generacije počnu prihvaćati taj izraz, to će “6-7” postajati sve više “cringe” (ili “cringebag”, kako to pametniji tinejdžeri kažu) – i postupno će nestati, kao i svi prolazni trendovi prije njega.
Sjećate li se kad je prošle godine sve bilo “demure”?
Eto, poanta je jasna.
Izraz “Six-seven” imao je jaku konkurenciju među riječima koje su ušle u uži izbor za riječ godine:
- Agentic: (u kontekstu umjetne inteligencije) sposoban za autonomno i neovisno djelovanje kako bi se postigao cilj, odluka ili zadatak; opisuje zamućenu granicu između ljudske i strojne inicijative.
- Aura farming: namjerno njegovanje vlastite karizme, prisutnosti ili “vibe-a”, često radi pažnje ili popularnosti na društvenim mrežama.
- Broligarchy: spoj riječi bro i oligarchy; označava koncentraciju moći među malom, kulturno homogenom elitom.
- Clanker: podrugljiva oznaka za umjetnu inteligenciju, AI sustave, chatbotove i druge neljudske tehnologije.
- Gen Z stare: prazan, nezainteresiran izraz lica povezan s generacijom Z.
- Kiss Cam: tradicionalni segment sportskih dvorana i koncerata; postao viralan ove godine kad su dvoje izvršnih direktora tvrtke Astronomer snimljeni na kiss camu tijekom Coldplay koncerta.
- Overtourism: prevelik broj turista koji uzrokuje negativne okolišne i društveno-kulturne posljedice za destinaciju.
- Tariff: sustav carina i davanja koje vlada nameće na uvoz ili izvoz – ponovno u fokusu medija zbog poteza Donalda Trumpa.
- Tradwife: udana žena koja se pridržava tradicionalnih ženskih uloga, često povezana s konzervativnim ili alt-right političkim stavovima.
