Ove poslove generacija Z ne želi raditi: Stariji su to tolerirali, ali za njih je ispod dostojanstva

Gallupova anketa pokazala je da je angažiranost zaposlenih u SAD-u pala na najnižu razinu u posljednjih deset godina – samo 31% ljudi kaže da je "aktivno uključeno" u posao. Najveći pad bilježi se upravo kod mlađih od 35, a Gen Z jasno pokazuje da nema namjeru pristajati na ono što su njihovi roditelji i starije kolege nekad podrazumijevali, piše danas.rs.