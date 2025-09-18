Ove poslove generacija Z ne želi raditi: Stariji su to tolerirali, ali za njih je ispod dostojanstva

Generacija Z sve češće zaobilazi poslove koji su nekad važili za "prirodan početak karijere". Niske plaće, fiksno radno vrijeme i kruta pravila više nisu prihvatljivi za mlade rođene između 1995. i 2010. godine.
Što se promijenilo?
Gallupova anketa pokazala je da je angažiranost zaposlenih u SAD-u pala na najnižu razinu u posljednjih deset godina – samo 31% ljudi kaže da je "aktivno uključeno" u posao. Najveći pad bilježi se upravo kod mlađih od 35, a Gen Z jasno pokazuje da nema namjeru pristajati na ono što su njihovi roditelji i starije kolege nekad podrazumijevali, piše danas.rs.
Koji su poslovi na crnoj listi?
Maloprodaja i ugostiteljstvo, call centri, skladišta, kruti uredski poslovi od 9 do 17, prodaja na proviziju i neplaćene prakse. Za Gen Z to znači samo jedno – potplaćeno, iscrpljujuće i bez dostojanstva.
Poslovna savjetnica Abigail Wright kaže: "Generacija Z redefinira što znači imati dobar posao. Mnoge uloge koje su milenijalci ili generacija X tolerirali sada se nazivaju pravim imenom: loše plaćene i mentalno iscrpljujuće."
Zašto više ne "rade za iskustvo"?
Jednostavno – financijska realnost se promijenila. "Prije 20 godina, nakon fakulteta, imao si mali dug, dijelio stan s cimerima i to je nekako išlo. Danas su najamnine astronomske, dugovi ogromni i mladi nemaju luksuz raditi poslove koji jedva pokrivaju troškove života", objašnjava Kevin Thompson iz 9i Capital Group.
Zato Gen Z radije bira freelance, sporedne poslove, rad na daljinu i fleksibilne aranžmane, umjesto da guta stres za "sigurnu plaću".
"Naučili su postavljati granice"
Wright dodaje: "Zašto bih bio na poslu bez fleksibilnosti i normalne plaće, kad mogu sam birati uvjete? Generacija Z prozrela je staro obećanje ‘radi naporno i uspjet ćeš’. Radije će odustati nego pristati na manje od onoga što smatraju poštenim."
Sličnog je mišljenja i Drew Powers: "Vidjeli su kako početni poslovi nisu uvijek vodili naprijed i kako su starije generacije radile cijeli život za korporacije koje su ih na kraju odbacile. Oni više cijene životna iskustva nego novac, i to nije lijenost – to je poznavanje vlastite vrijednosti."
Što slijedi?
Stručnjaci se slažu: poslodavci koji ponude fleksibilnost, poštovanje i realnu plaću dobit će najbolje talente. Oni koji se budu držali starog modela – morat će računati na visoku fluktuaciju i problem s pronalaskom radnika.
"Kompanije koje će opstati u narednih deset godina bit će one koje znaju prilagoditi se. Jer vrijednosti koje traži generacija Z – nisu samo njihove, to su vrijednosti svakog modernog radnika", zaključuje Wright.
