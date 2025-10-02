"Beba" s omota Nirvaninog albuma ponovno izgubila pravnu bitku protiv benda

Čovjek koji je kao beba fotografiran na omotu legendarnog albuma Nevermind benda Nirvana izgubio je pravnu bitku u kojoj je pokušao tužiti bend zbog distribucije dječje pornografije.
Četveromjesečni Spencer Elden prikazan je kako pliva gol pod vodom na poznatoj naslovnici albuma iz 1991. godine. Tužio je bend i fotografa Kirka Weddlea, no sudac je presudio da "ni poza, ni fokus, ni okruženje, niti opći kontekst ne sugeriraju da omot albuma prikazuje seksualno eksplicitno ponašanje“, piše BBC.
Odvjetnik Nirvane izjavio je: "Zadovoljni smo što je sud okončao ovaj neutemeljeni slučaj i oslobodio naše kreativne klijente stigme lažnih optužbi."
Više puta podnosio tužbu
Elden je prvi put podnio tužbu 2021., tvrdeći da su njegov identitet i ime "zauvijek povezani s komercijalnim seksualnim iskorištavanjem koje je doživio kao maloljetnik, a koje se distribuiralo i prodavalo diljem svijeta“.
Savezni sudac Fernando Olguin odbacio je slučaj 2022. jer ga je Elden predao nakon isteka roka od 10 godina za podnošenje građanske tužbe.
Žalbeni sud je poništio tu odluku, dopuštajući Eldenu da ponovno podnese tužbu.
Međutim, sudac Olguin sada je presudio da, osim činjenice da je Elden bio gol, ništa ne dolazi "blizu uključivanja slike u okvir zakona o dječjoj pornografiji".
Slika je, rekao je, nalik obiteljskom fotografiranju djeteta dok se kupa te je "očito nedovoljna da bi se zaključilo kako se radi o dječjoj pornografiji".
"Golotinja mora biti popraćena okolnostima koje vizualni prikaz čine lascivnim ili seksualno provokativnim“, napisao je sudac, pozivajući se na raniju presudu.
Planira ponovnu žalbu na presudu
Također je istaknuo okolnosti poput prisutnosti Eldenovih roditelja na snimanju, činjenicu da je fotograf bio obiteljski prijatelj te to da je Elden ranije „prihvaćao i financijski profitirao od pojavljivanja na omotu albuma“.
Eldenov odvjetnički tim rekao je za Rolling Stone da se "s poštovanjem ne slaže“ s odlukom i planira uložiti žalbu.
"Sve dok zabavna industrija daje prednost profitu nad privatnošću, pristankom i dostojanstvom djece, nastavit ćemo našu borbu za podizanje svijesti i odgovornost“, izjavio je James R. Marsh iz Marsh Law Firm-a.
