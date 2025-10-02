kapetanica shireen
Ministarstvo za N1 o Hrvatici s broda Shireen: "O pokretanju postupka odlučit će izraelska tijela"
"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) pruža konzularnu pomoć svakom državljaninu RH pa će tako ista biti pružena i gospođi Morani Miljanović", naveli su u odgovoru na upit o zaštiti kapetanice broda Shireen, jednog od 40-ak brodova koji je služio kao pravna pratnja ostatku globalne flotile
Kolektivna akcija solidarnosti
Global Sumud Flotilla, civilna flotila s 40-ak brodova koja je pokušala probiti izraelsku vojnu blokadu i dostaviti humanitarnu pomoćGazi, presretnuta je u večer 1. listopada. Članica ekspedicije bila je je i državljanka RH, Morana Miljanović.
"Ja sam, nalazim brodu Shireen – nazvanom po novinarki Shireen Abu Akleh koja je ubijena dok je pisala o genocidu. Ovo je nezavisan brod koji pruža pravnu podršku brodovima u flotili.
Ne radi se o spašavanju, nego o kolektivnoj akciji solidarnosti. Ona je globalna jer dolaze ljudi iz raznih krajeva svijeta. Sve nas povezuje otpor mašini smrti vojno-industrijskog kompleksa, shvaćanje da nitko nije slobodan dok svi nismo slobodni, da ničiji život i dostojanstvo nisu manje vrijedni, da europski kolonijalizam mora stati", kazala je Miljanović 26. rujna.
Podsjetimo, i prije izraelskog presretanja u večer 1. listopada, sudionici flotile bili su napadnuti u 11 instanci.
Talijanske vlasti poslale su ratni brod ne bi li zaštitili svoje državljane u flotili, ali premijerka Meloni je u utorak izdala naredbu kojom se obustavila talijanska podrška flotili. Španjolska je tako jedina članica EU-a koja je ostala pružati zaštitu od ilegalnog presretanja Global Sumud flotile u međunarodnim vodama do trenutka kada je to bilo izvedivo.
Odgovor MVEP-a
Odgovor Ministarstva vanjskih poslova prenosimo u cijelosti.
"Gospođa Miljanović se nije neposredno javila Veleposlanstvu RH u Tel Avivu ili MVEP-u, a dežurni broj mobitela za izvanredne situacije, koji je objavljen na mrežnoj stranici, Veleposlanstvo je dodatno dostavilo hrvatskoj državljanki koja se raspitivala za gđu Miljanović. Neposredni kontakt gđe Miljanović s Veleposlanstvom niti tada nije ostvaren.
Još 26. rujna 2025. Veleposlanstvo RH u Tel Avivu zatražilo je zaštitu hrvatske državljanke, gđe Miljanović, iako gđa Miljanović nije kontaktirala niti Veleposlanstvo niti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, već se iz medija saznalo za njezino sudjelovanje u flotili za Gazu.
Prema informaciji nadležnog tijela Države Izraela, brod Shireen na kojem bi se trebala nalaziti hrvatska državljanka nije još priveden u pomorsku luku. Služba vanjskih poslova RH i u Zagrebu i u Tel Avivu je radi smanjivanja tenzija sustavno komunicirala s izraelskom stranom i kolegama diplomatima iz ostalih država članica EU, prateći sve događaje vezane uz kretanje flotile.
"O pokretanju postupka odlučit će izraelska tijela"
O pokretanju postupka odnosno postupanju prema sudionicima flotile odluku će donijeti nadležna izraelska tijela.
Prema odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima, djelatnici veleposlanstva imaju slobodu komunicirati s vlastitim državljanima, pravo posjetiti ih, ako su zatvoreni, pritvoreni ili na drugi način zadržani te su im na raspolaganju i druge mogućnosti koje će djelatnici Veleposlanstva RH u Tel Avivu i u ovoj prigodi koristiti, kao što su uvijek dosad činili u nizu situacija kada je bila potrebna zaštita hrvatskih državljana na konzularnom području za koje je Veleposlanstvo zaduženo.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavlja pratiti situaciju i poduzimati radnje iz svoje nadležnosti, s prvenstvenim ciljem zaštite vlastitih državljana, kao i poštivanja vladavine prava"; napisali su u odgovoru.
