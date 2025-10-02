Ministarstvo za N1 o Hrvatici s broda Shireen: "O pokretanju postupka odlučit će izraelska tijela"

Prema odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima, djelatnici veleposlanstva imaju slobodu komunicirati s vlastitim državljanima, pravo posjetiti ih, ako su zatvoreni, pritvoreni ili na drugi način zadržani te su im na raspolaganju i druge mogućnosti koje će djelatnici Veleposlanstva RH u Tel Avivu i u ovoj prigodi koristiti, kao što su uvijek dosad činili u nizu situacija kada je bila potrebna zaštita hrvatskih državljana na konzularnom području za koje je Veleposlanstvo zaduženo.