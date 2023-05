Filmski festival u Cannesu: Michaelu Douglasu uručenje počasne Zlatne palme

Podijeli :

Počinje 76. Canneski filmski festival. U 11 je dana u glavnoj utrci za Zlatnu palmu 21 film, a večeras će nakon uručenja počasne Zlatne palme Michaelu Douglasu, program otvoriti (izvan konkurencije) povijesna drama Jeanne du Barry s Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi.

Prepoznatljivi poster na festivalskoj palači najavljuje: puls festivala jednak je onome glumačke ikone Catherine Deneuve prije 55 godina u filmu “Ritam srca”.

Prosvjedi i štrajkovi

Puls raste i na crvenom tepihu. Organizatori pak muku muče s prosvjedima i štrajkovima.

“Idući ponedjeljak najavljen je kao dan za veliki klimatski prosvjed. Nemoguće je ugostiti prosvjednike na tepihu. Nosim ovaj ukrajinski bedž jer festival nosi odgovornost poistovjećivanja, ali to ne znači da moramo biti i medij nečemu”, rekao je Thierry Fremaux, direktor 76. Cannes film festivala.

U fokusu medija Scorsese

U fokusu medija: premijera Scorseseova (izvan konkurencije) filma Killers of the Flower Moon i to točno pola stoljeća otkako se pojavio prvi put u Cannesu s filmom “Ulice zla”.

“U tijeku je štrajk holivudskih scenarista pa će biti zanimljivo vidjeti primjerice Martina Scorsesea, koji je službeno član društva scenarista i u štrajku je, no ovamo dolazi kao redatelj predstaviti svoj film”, kazao je Scott Roxborough, šef europskog odjela The Hollywood Reporter.

“Wes Anderson donosi film ”Asteroid City” u kojemu je dugačak popis glumačkih zvijezda, a tu su prijašnji dobitnici Zlatne palme od Wima Wendersa, Kena Loacha do Morettija, kako se kaže”, dodao je Roxborough.

“A s druge strane dajemo priliku nekim novim mladim imenima tako da se i ta imena pokažu i naprave neku senzaciju, kako god bilo Quentin Tarantino je rekao da je Cannes svjetsko prvenstvo u filmovima prema tome što god bude prikazano, nema sumnje bit će jako dobro”, komentirao je Dean Sinovčić, filmski kritičar.

Redatelj filma Trokut tuge na čelu žirija

Najtraženiji trofej u svijetu filma dobio je novi izgled.

“Oscara, primjerice, ima više od 20, a Zlatna palma je jedna. Baza je kristal iz Austrije, prema održivoj ekologiji, a na njoj je 18-karatna palma. Izrada traje između 3 i 4 tjedna”, kazala je Caroline Scheufele, umjetnička direktorica Chopard.

A koji će je od 21. naslova ponijeti, odlučuje žiri, na čelu s prošlogodišnjim laureatom, redateljem filma Trokut tuge.

“Uzbuđeni smo, našli smo se prije otvorenja radi dogovora kako ćemo gledati sve filmove”, rekao je Ruben Östlund, predsjednik glavnog žirija Festivala, redatelj.

Kino hit: Indiana Jones

Prvu, i to Počasnu Zlatnu palmu večeras prima Michael Douglas, uz premijeru dokumentarca The Prodigy Child.

Cannes i ove godine donosi kino hit, nastavak filma Indiana Jones, posljednji s Harrisonom Fordom.

A festival obilježava veći broj autora s afričkog kontinenta, kao i primjetno veći broj autorica. Među njima je Maïwenn, koja izvan konkurencije večeras diže zastor povijesnom dramom, Jeanne du Barry u kojemu se Johnny Depp, nakon sudske trakavice, vraća na veliko platno kao Luj XV, prenosi HRT.

