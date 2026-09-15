"U NACIONALNOM INTERESU"
Sin Zorana Jankovića postao državljanin Srbije: Adresa mu je vila Vučićeva kuma
Jure Janković, sin ljubljanskog gradonačelnika Zorana Jankovića, dobio je srpsko državljanstvo posebnom odlukom Vlade Srbije, uz obrazloženje da je to "u nacionalnom interesu", objavili su KRIK i slovenski portal Oštro. Prema njihovim navodima, Janković je u Srbiji prijavljen na adresi vile Nikole Petrovića, kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića
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Odluku kojom je Juri Jankoviću omogućeno stjecanje srpskog državljanstva posljednjeg dana listopada 2024. potpisao je tadašnji premijer Miloš Vučević.
KRIK navodi da je Janković državljanstvo dobio po posebnoj proceduri. Vlada se pritom pozvala na zakonsku odredbu koja omogućuje dodjelu državljanstva kada za to postoji "nacionalni interes" Srbije.
O kojem je konkretnom nacionalnom interesu riječ, međutim, nije poznato. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja KRIK-a o tome tko je preporučio dodjelu državljanstva Jankoviću niti na čiju je inicijativu postupak pokrenut.
Prijavljen na adresi vile Nikole Petrovića
Prema službenim katastarskim podacima koje navode KRIK i Oštro, prebivalište Jure Jankovića u Srbiji prijavljeno je na adresi vile na Dedinju u vlasništvu Nikole Petrovića, bivšeg direktora javnog poduzeća Elektromreža Srbije (EMS) i kuma predsjednika Aleksandra Vučića.
O Petrovićevim vezama sa Zoranom Jankovićem ranije je izvještavao N1 Slovenija.
Prema podacima koje je kabinet ljubljanskog gradonačelnika dostavio N1, Petrović i Zoran Janković od kraja 2022. do travnja 2025. sastali su se najmanje četiri puta. Na jednom od tih susreta bili su na večeri zajedno s Vučićem.
Petrović odgovorio napadom na novinare
Petrović nije odgovorio KRIK-u i Oštru na pitanja o tome kada je i zbog čega Jure Janković prijavljen na njegovoj adresi u Beogradu, niti je želio objasniti svoj odnos sa Zoranom Jankovićem.
"Vi ste nekulturni i bezobrazni do krajnjih mjera, čim uopće imate ideju da ću vam odgovarati na istražiteljska pitanja s namjerom da napišete odvratan tekst, kao što ste ih stotine dosad napisali", poručio je Petrović novinarima.
Zatražio je i da mu se redakcija više ne obraća te dodao da za sve za što smatraju da je učinio protivno zakonu postoje nadležne institucije.
"Ugodno, i sve najgore vam želim!", zaključio je Petrović.
Novinari portala Oštro pitanja su poslali i Zoranu i Juri Jankoviću, no ni oni nisu odgovorili.
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