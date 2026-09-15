SUMNJA NA SABOTAŽU
Metalne cijevi postavljene na pruge na čak 24 lokacije, vlak udario u prepreku
Diljem Nizozemske otkazivani su i kasnili vlakovi, a ProRail sumnja da su predmeti namjerno postavljeni. Policija zasad nema osumnjičenih ni poznat motiv
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Veliki poremećaji pogodili su u utorak željeznički promet u Nizozemskoj nakon što su na prugama na više mjesta pronađeni predmeti za koje se sumnja da su namjerno postavljeni. Nizozemski upravitelj željezničke infrastrukture ProRail objavio je da se sumnja na sabotažu.
Otkazivanja i kašnjenja vlakova zabilježena su u središnjim i sjevernim dijelovima zemlje, uključujući Amsterdam, a problemi su pogodili i linije prema zračnoj luci Schiphol i Utrechtu.
Nitko nije ozlijeđen
Prema nizozemskim medijima, na tračnice su postavljene metalne cijevi. Javna televizija NOS objavila je snimke policije koja je kod Veenendaala s pruge uklanjala predmete nalik cijevima, duge oko metar i pol.
De Telegraaf piše da su sumnjivi predmeti pronađeni na čak 24 lokacije diljem nizozemske željezničke mreže.
Jedan vlak kod Steenwijka udario je u jedan od postavljenih predmeta, ali u incidentu nitko nije ozlijeđen, javlja Jutarnji list.
Policija čuva moguće tragove
Policija istražuje slučaj, a zasad nema osumnjičenih niti je poznat mogući motiv.
Lokacije na kojima su pronađeni predmeti tretiraju se kao moguća mjesta kaznenog djela. Radnici koji uklanjaju predmete dobili su upute da nose rukavice kako bi se sačuvali mogući tragovi, uključujući otiske prstiju.
Tijekom utorka na nizozemskoj željezničkoj mreži zabilježeno je najmanje 15 poremećaja. Kasnio je i Eurostarov vlak iz Amsterdama prema Parizu zbog "operativnih ograničenja" na glavnom kolodvoru u Amsterdamu, ali zasad nije poznato je li to kašnjenje povezano s ostalim incidentima.
Pojačane sigurnosne mjere u Den Haagu
Sumnjivi incidenti dogodili su se upravo na Prinsjesdag, jedan od najvažnijih dana u nizozemskom političkom kalendaru.
Toga dana kralj Willem-Alexander tradicionalno otvara novu parlamentarnu godinu, dok vlada predstavlja svoje planove i proračun za sljedeću godinu.
U Den Haagu se zbog Prinsjesdaga održavaju velika okupljanja, uz pojačane sigurnosne mjere i posebnu regulaciju prometa.
Zasad, međutim, nema dokaza da su sumnja na sabotažu na željeznici i obilježavanje Prinsjesdaga na bilo koji način povezani.
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