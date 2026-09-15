VREMENSKA PROGNOZA
Slijedi kratko zatopljenje, zatim obilna kiša, grmljavina i novi pad temperatura
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Razvedrilo se u većini predjela, tmurnije je još u dijelu unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, stoga se vozače poziva na oprez. Promet otežava i bura u priobalju, no slabjet će u nastavku utorka. Na krajnjem jugu još mjestimice može biti kakvog prolaznog pljuska.
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Srijeda će biti pretežno sunčana, suha, stoga će i temperature porasti. Ujutro će lokalno na kopnu biti magle.
Četvrtak će biti nestabilniji. Već od jutra na sjeverozapadu će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji na sjevernom Jadranu.
Petak donosi još više kiše i pljuskova, lokalno će biti izraženiji duž Jadrana i uz Jadran. Najmanje oborine će biti na istoku zemlje. Posvuda svježije.
Za vikend smirivanje, no još tijekom subote, osobito prijepodne, treba računati na čestu kišu i pljuskove.
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