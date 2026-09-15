Razvedrilo se u većini predjela, tmurnije je još u dijelu unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, stoga se vozače poziva na oprez. Promet otežava i bura u priobalju, no slabjet će u nastavku utorka. Na krajnjem jugu još mjestimice može biti kakvog prolaznog pljuska.