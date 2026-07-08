Serijama "Pitsburška bolnica" i "Komičari" najviše nominacija za nagradu Emmy

Lisa O'Connor/Invision/AP

Američka televizijska akademija objavila je nominacije za nagrade Emmy 2026., a najveći favorit ovogodišnje dodjele je medicinska drama "Pitsburška bolnica" s ukupno 25 nominacija. Odmah iza nje nalazi se humoristična serija "Komičari" s 24 nominacije, što predstavlja novi rekord za jednu humorističnu seriju u jednoj godini.

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Među novim naslovima najviše se istaknula serija "Widow's Bay", koja je prikupila 19 nominacija i time postala najuspješniji ovogodišnji debitant, javlja Hollywood Reporter.

Osim vodećih favorita, dvoznamenkasti broj nominacija osvojile su i: Pluribus (18 nominacija), Beef (16 nominacija), DTF St. Louis (13 nominacija), Saturday Night Live (11 nominacija) i Spider-Noir (11 nominacija).

Dodjelu će voditi Mariska Hargitay

Ovogodišnju ceremoniju dodjele Emmyja vodit će Mariska Hargitay, zvijezda dugovječne serije "Zakon i red: SVU".

Svečana dodjela održat će se 14. rujna, dok će se Creative Arts Emmy Awards, na kojima se dodjeljuje najveći broj nagrada, održati 5. i 6. rujna.

Hargitay je prva voditeljica Emmyja u gotovo dva desetljeća koja nije prvenstveno poznata po komičnim ulogama. Emmy je osvojila još 2006. godine za ulogu detektivke Olivije Benson u spomenutoj seriji, koja ove jeseni ulazi u svoju 28. sezonu.

Osim što će voditi ceremoniju, Hargitay je i sama među nominiranima. Njezin dokumentarni film "My Mom Jayne", posvećen majci Jayne Mansfield, osvojio je tri nominacije – za najbolji dokumentarni specijal, najbolju režiju i najbolju fotografiju.

Popis nominiranih

Najbolja dramska serija

“The Diplomat” (Netflix)

“The Gilded Age” (HBO Max)

“A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)

“Paradise” (Hulu)

“The Pitt” (HBO Max)

“Pluribus” (Apple TV)

“Slow Horses” (Apple TV)

“Your Friends and Neighbors” (Apple TV)

Najbolja glumica u dramskoj seriji

Carrie Coon, “The Gilded Age”

Chase Infiniti, “The Testaments”

Keri Russell, “The Diplomat”

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Zendaya, “Euphoria”

Najbolji glumac u dramskoj seriji

Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Rufus Sewell, “The Diplomat”

Noah Wyle, “The Pitt”

Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji

Taylor Deardon, “The Pitt”

Fiona Dourif, “The Pitt”

Allison Janney, “The Diplomat”

Katherine LaNasa, “The Pitt”

Sepideh Moafi “The Pitt”

Julianne Nicholson, “Paradise”

Karolina Wydra, “Pluribus”

Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji

Patrick Ball, “The Pitt”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Shawn Hatosy, “The Pitt”

Gerran Howell, “The Pitt”

Jack Lowden, “Slow Horses”

Tom Pelphrey, “Task”

Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”

Najbolja komedija

“Abbott Elementary” (ABC)

“The Bear” (FX)

“Hacks” (HBO Max)

“Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV)

“Nobody Wants This” (Netflix)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Shrinking” (Apple TV)

“Widow’s Bay” (Apple TV)

‌Najbolja glavna glumica u komediji

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”

Lisa Kudrow, “The Comeback”

Jean Smart, “Hacks”

Najbolji glavni glumac u komediji

Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”

Steve Carell, “Rooster”

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Najbolja sporedna glumica u komediji

Dale Dickey, “Widow’s Bay”

Hannah Einbinder, “Hacks”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”

Michelle Pfeiffer, “Margo’s Got Money Troubles”

Megan Stalter, “Hacks”

Jessica Williams, “Shrinking”

Najbolji sporedni glumac u komediji

Colman Domingo, “The Four Seasons”

Paul W. Downs, “Hacks”

Harrison Ford, “Shrinking”

Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”

Stephen Root, “Widow’s Bay”

Michael Urie, “Shrinking”

Tayler James Williams, “Abbott Elementary”

Najbolja limitirana/antologijska serija

“All Her Fault” (Peacock)

“The Beast in Me” (Netflix)

“Beef” (Netflix)

“DTF St. Louis” (HBO Max)

“Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX)

Najbolja glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji

Claire Danes, “The Beast in Me”

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Carey Mulligan, “Beef”

Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Sarah Snook, “All Her Fault”

Najbolji glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji

Riz Ahmed, “Bait”

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”

Oscar Isaac, “Beef”

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Najbolja sporedna glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji

Linda Cardellini, “DTF St. Louis”

Dakota Fanning, “All Her Fault”

Laurie Metcalf, “Monster: The Ed Gein Story”

Joy Sunday, “DTF St. Louis”

Youn Yuh-jung, “Beef”

Constance Zimmer, “Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette”

Najbolji sporedni glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji

Jason Bateman, “DTF St. Louis” (HBO)

Richard Gadd, “Half Man” (HBO)

David Harbour, “DTF St. Louis” (HBO)

Richard Jenkins, “DTF St. Louis” (HBO)

Charles Melton, “Beef” (Netflix)

Nick Offerman, “Death by Lightning” (Netflix)