Branko Bačić: Radovi na rušenju Vjesnika su završeni

Bačić se osvrnuo i na Program priuštivog najma te podsjetio kako se na javni poziv javilo 1000 građana koji imaju prazne stambene prostore. Nakon izvršene trijaže, tvrđeno je da je odmah dostupno 295 nekretnina. "Do kraja godine očekujemo da ćemo ih realizirati 500, i još je određeni broj stanova u vlasništvu Republike Hrvatske", poručio je ministar.