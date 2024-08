Isti dan umrle majka i sestra Mariah Carey, pjevačica je shrvana

Podijeli :

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Majka i sestra pop zvijezde Mariah Carey umrle su u "tragičnom spletu događaja", izjavila je tugom shrvana pjevačica.

Majka Patricia i sestra Alison umrle su na isti dan, a uzroci smrti još se ne znaju.

“Srce mi je slomljeno jer sam prošlog vikenda izgubila majku. Nažalost, tragičnim spletom događaja moja je sestra izgubila život istog dana”, rekla je pjevačica u priopćenju za novinsku agenciju PA.

Evo koliko Mariah Carey svake godine zaradi od All I Want For Christmas Is You

“Osjećam se blagoslovljeno što sam mogla provesti posljednji tjedan s mamom prije nego što je umrla. Cijenim svačiju ljubav i podršku, kao i poštovanje moje privatnosti u ovim nemoguće teškim trenucima”, dodala je Carey.

Njezina majka Patricia i otac Alfred su se rastali kada je imala tri godine. Otac joj je umro 2002. u 72. godini.

U svojim memoarima iz 2020. ‘The Meaning Of Mariah Carey’ pjevačica je progovorila o “kompleksnom” odnosu koji je imala s majkom. Godine 2010. je s majkom, školovanom opernom pjevačicom, snimila svečani duet “O Come All Ye Faithful” i “Hallelujah Chorus”.

Memoare je djelomično posvetila upravo njoj. “I Pat, mojoj majci, koja je, vjerujem, kroz sve što je prošla, u stvari učinila najbolje što je mogla. Voljet ću te najbolje što mogu, uvijek”, napisala je pjevačica.

Njezin odnos sa sestrom bio je, međutim, puno kompliciraniji.

U memoarima je napisala da je za nju “emocionalno i fizički sigurnije da ne bude u kontaktu” s Alison ili bratom Morganom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.