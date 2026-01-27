Muzej novca Hrvatske narodne banke osvojio svjetsku nagradu za dizajn u Londonu

"Velika nam je čast što je Moneterra nagrađena prestižnom svjetskom nagradom International Property Awards. Ova nagrada potvrđuje da hrvatski timovi svojim znanjem, kreativnošću, stručnošću i timskim radom mogu konkurirati najboljima u svijetu. Ponosni smo na izvrsnu suradnju s Hrvatskom narodnom bankom i zahvaljujemo svim stručnjacima koji su sudjelovali u realizaciji ovog zahtjevnog projekta. Moneterra je mnogo više od muzeja – to je interaktivni centar koji spaja povijest, obrazovanje i suvremenu tehnologiju, te nudi jedinstveno iskustvo posjetiteljima. Zato nas posebno veseli da je prostor prepoznat na nacionalnoj i međunarodnoj razini,” izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real grupe.