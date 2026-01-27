Moneterra
Muzej novca Hrvatske narodne banke osvojio svjetsku nagradu za dizajn u Londonu
Moneterra - Muzej novca Hrvatske narodne banke dobitnik je prestižne međunarodne nagrade International Property Awards u kategoriji Best Public Service Interior, čime je još jednom potvrđena izvrsnost ovog domaćeg projekta, ovoga puta i na svjetskoj razini.
Nagrada je uručena našem cijenjenom arhitektu Anti Vrbanu, koji je Moneterru u potpunosti arhitektonski osmislio te je pretvorio u tehnološki najnapredniji muzej u regiji. International Property Awards najuglednije su međunarodno priznanje u području arhitekture, dizajna interijera i nekretnina, a dodjeljuju se najboljim projektima na tri razine - nacionalnoj, regionalnoj i svjetskoj.
Moneterra je prethodno u sklopu International Property Awards 2025 osvojila dvije nagrade: Best Public Service Interior – Croatia i Best Public Service Interior – Europe, čime je osigurala plasman u završnu, svjetsku konkurenciju. Naime, projekti se najprije vrednuju unutar svojih država, a nacionalni pobjednici automatski ulaze u regionalnu selekciju. International Property Awards dodjeljuju se po regijama koje obuhvaćaju Afriku, Aziju i Pacifik, Arabiju, Kanadu, Karibe, Srednju i Južnu Ameriku, Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo te Sjedinjene Američke Države. Nakon što je Moneterra proglašena i najboljim europskim projektom u kategoriji dizajna interijera javnog prostora, stekla je pravo sudjelovanja u finalnom izboru na svjetskoj razini na kojem je također briljirala.
Gala večer proglašenja pobjednika održana je 16. siječnja 2026. godine u londonskom hotelu Savoy. Ovo treće, svjetsko priznanje u kategoriji javnih prostora još jednom je istaknulo Moneterru kao primjer vrhunskog spoja funkcionalnosti, suvremenog dizajna te snažne društvene vrijednosti. Projekte je ocjenjivao međunarodni žiri sastavljen od 156 iskusnih stručnjaka - arhitekata, inženjera građevine i vodećih svjetskih stručnjaka za analizu tržišta nekretnina - prema najvišim i najstrožim profesionalnim kriterijima. U takvoj konkurenciji, sastavljenoj od projekata najviše razine, ovo priznanje dodatno potvrđuje iznimnu kvalitetu i međunarodnu relevantnost hrvatskog projekta.
Podsjetimo, Moneterra je otvorila svoja vrata u srpnju 2024. godine kao rezultat bliske suradnje multidisciplinarnog hrvatskog tima, u kojem su objedinjena znanja iz područja arhitekture, dizajna, produkcije i izvedbe. Projekt je razvijan kroz koordinirani rad brojnih stručnjaka i partnera, pri čemu je Real grupa d.o.o. kao vodeći član zajednice imala ulogu nositelja i koordinatora cjelokupnog
projekta. U okviru Zajednice izvođača sudjelovali su Architect Ante Vrban, Studio Rašić & Vrabec, MA 18plus, Hust i Novena, čiji je zajednički doprinos bio ključan za ostvarenje projekta.
"Velika nam je čast što je Moneterra nagrađena prestižnom svjetskom nagradom International Property Awards. Ova nagrada potvrđuje da hrvatski timovi svojim znanjem, kreativnošću, stručnošću i timskim radom mogu konkurirati najboljima u svijetu. Ponosni smo na izvrsnu suradnju s Hrvatskom narodnom bankom i zahvaljujemo svim stručnjacima koji su sudjelovali u realizaciji ovog zahtjevnog projekta. Moneterra je mnogo više od muzeja – to je interaktivni centar koji spaja povijest, obrazovanje i suvremenu tehnologiju, te nudi jedinstveno iskustvo posjetiteljima. Zato nas posebno veseli da je prostor prepoznat na nacionalnoj i međunarodnoj razini,” izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real grupe.
Moneterra, vodeća institucija u promicanju financijske pismenosti u Hrvatskoj, osmišljena je kao edukativno i interaktivno središte , a omogućuje građanima da na angažirajući način istraže svijet novca, bankarstva i monetarne politike. Kroz tematske zone, kombinirajući izložbe, video sadržaje i interaktivne instalacije, posjetitelji imaju priliku na zanimljiv, pristupačan i poticajan način učiti o osobnim financijama, ulozi središnjih banaka te povijesti novca.
Smješten u zagrebačkom Ban centru, muzej je otvoren za posjetitelje svakim radnim danom od 9 do 19 sati te subotom od 10 do 14 sati. Ulaz je besplatan.
