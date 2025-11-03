Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke, dobitnik prestižne nagrade

“Velika nam je čast što je Moneterra prepoznata i nagrađena od strane jedne od najuglednijih svjetskih institucija u području arhitekture i dizajna. Ova nagrada potvrđuje da hrvatsko znanje, kreativnost i stručnost mogu stajati uz bok najboljima u svijetu. Ponosni smo na suradnju s Hrvatskom narodnom bankom i zahvalni svima koji su sudjelovali u ovom kompleksnom projektu. Moneterra je mnogo više od muzeja – to je suvremeni edukativni centar koji na interaktivan način spaja povijest, znanje i tehnologiju. Veselimo se nastavku ovog putovanja i novim izazovima koji slijede,” izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real grupe.