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Otkriven uzrok smrti legendarne Dolly Parton
Glazbeni svijet ostao je bez jedne od svojih najvećih zvijezda. Legendarna američka country pjevačica Dolly Parton preminula je jučer u 80. godini života, nakon kratke borbe s rakom. Vijest o njezinoj smrti potvrdili su njezini predstavnici, dok vrsta raka od kojeg je bolovala nije objavljena.
Parton je preminula u bolnici Vanderbilt-Ingram Cancer Center u Nashvilleu, okružena članovima obitelji i najbližima. U bolnicu je primljena 21. kolovoza, samo četiri dana prije smrti.
Prije toga suočavala se i s drugim zdravstvenim problemima, uključujući probleme s bubrezima i autoimunim sustavom, piše People.
"Naša voljena Dolly Parton cijeli je život i karijeru posvetila donošenju radosti, smijeha, nade i dobrote", poručili su njezini predstavnici, istaknuvši i njezin humanitarni rad.
Parton je kroz svoju zakladu Imagination Library omogućila distribuciju stotina milijuna dječjih knjiga, a financijski je podupirala i medicinska istraživanja, uključujući ona koja su pridonijela razvoju cjepiva koje se koristi diljem svijeta.
Nekoliko dana prije smrti govorila o zdravlju
Vijest o smrti objavio je njezin nećak Bryan Seaver, koji je više od dva desetljeća bio njezin šef osiguranja. Otkrio je da ga je Dolly još prije mnogo godina zamolila da upravo on jednog dana objavi vijest o njezinoj smrti.
"Čast je pomiješana s velikim ponosom i velikom tugom. Ali tuga je naša, ne Dollyna", rekao je Seaver, dodajući da vjeruje kako je Parton sada ponovno sa svojim pokojnim suprugom Carlom, roditeljima i drugim voljenima.
Samo četiri dana prije smrti, Parton je sama progovorila o svom zdravstvenom stanju. Priznala je da se tijekom prethodne godine suočavala sa zdravstvenim problemima, dijelom i zato što je nakon smrti supruga Carla Deana više pažnje posvećivala drugima nego sebi.
Unatoč tome, nije željela odustati od posla.
"Iako se još uvijek oporavljam, i dalje radim", poručila je tada, dodajući da još uvijek ima mnogo toga što želi ostvariti.
Karijera duga gotovo šest desetljeća
Dolly Parton iza sebe je ostavila iznimnu glazbenu karijeru. Smatra se najprodavanijom ženskom country izvođačicom svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Na scenu je zakoračila albumom Hello, I'm Dolly 1967. godine, a tijekom desetljeća postala je autorica i izvođačica brojnih bezvremenskih hitova.
Među njezinim najpoznatijim pjesmama su Jolene, 9 to 5 i I Will Always Love You. Upravo je potonja pjesma postala planetarni hit nakon što ju je Whitney Houston otpjevala za film The Bodyguard.
Parton je bila uspješna i kao glumica Njezin utjecaj nije se ograničio samo na glazbu – izgradila je i snažan poslovni imperij te ostavila velik trag u humanitarnom radu.
Suprug Carl Dean preminuo je prošle godine
Dolly Parton prije smrti je ostala i bez supruga Carla Deana, s kojim je provela gotovo 60 godina. Dean je preminuo u ožujku 2025., a Parton je tada poručila da riječi ne mogu opisati ljubav koju su dijelili tijekom više od šest desetljeća.
Iako je gotovo cijeli njihov brak proveo daleko od očiju javnosti, Dean je bio njezina velika podrška.
Dolly Parton iza sebe je ostavila glazbu koja je obilježila generacije, ali i humanitarnu ostavštinu koja će, baš poput njezinih najvećih hitova, trajati još dugo.
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