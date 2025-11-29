Preminuo britanski dramatičar Tom Stoppard, pamtimo ga po filmu "Zaljubljeni Shakespeare"

Sir Tom Stoppard, jedan od najpoznatijih britanskih dramatičara, umro je u dobi od 88 godina, prenijeli su njegovi agenti.
Sir Tom Stoppard, koji je osvojio Oscara i Zlatni globus za scenarij filma "Zaljubljeni Shakespeare", "umro je mirno u svome domu u Dorsetu, okružen obitelji."
Od njegovih drugih radova ističu se "Prava stvar" i "Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi" kojemu je bio i redatelj.
"Bit će upamćen po svojim djelima, njihovoj genijalnosti i ljudskosti, po svojoj duhovitosti, velikodušnom duhu i dubokoj ljubavi prema engleskom jeziku", navodi Stoppardova agencija United Agents.
Pozornica, ekran i radio
"Bila je čast raditi s Tomom i poznavati ga."
Stoppardova karijera obuhvaćala je pozornicu, ekran i radio, te pokazivala njegovu žeđ za bavljenjem bilo kojom temom - od matematike do dadaističke umjetnosti i vrtlarstva.
Godine 1997. proglašen je vitezom za svoj doprinos kazalištu.
Njegova posljednja predstava, "Leopoldstadt", prvi put izvedena 2020., prati priču o židovskoj obitelji u Beču inspiriranu njegovom vlastitom poviješću.
Stoppard je rođen kao Tomas Straussler 1937. u tadašnjoj Čehoslovačkoj, a kao židovska obitelj pobjegli su od nacista i u konačnici se skrasili u Britaniji.
