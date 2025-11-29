Desničari prosvjedovali ispred stana Dalije Orešković, ona odgovorila jasnom porukom

"Vjerujem da će ministar policije Davor Božinović reći da je sva sreća da je ovaj prosvjed protekao mirno. Mislim, karikirano to kažem. Sama činjenica da su u državi u kojoj je u proteklih 35 godina bilo toliko puno korupcije, koja je izorana korupcijom, koja je uništena korupcijom - netko došao na ideju da prosvjeduje ispred stana od 50 kvadrata u kojem živi jedna žena - dovoljno govori o tome da tim ljudima "kockice" u glavi nisu dobro posložene", izjavila je Orešković, a prenosi HRT.