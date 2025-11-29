Desničari prosvjedovali ispred stana Dalije Orešković, ona odgovorila jasnom porukom

Članovi Autohtone hrvatske stranke prava okupili su se ispred zgrade u kojoj stanuje saborska zastupnica Dalija Orešković i izrazili neslaganje s njezinim stavovima.
Tridesetak članova Autohtone hrvatske stranke prava i njihovih simpatizera okupilo se u subotu prije podne ispred zgade u kojoj stanuje saborska zastupnica Dalija Orešković. Prosvjedovali su, kako su najavili u pozivu, protiv njezinih "napada na dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona" i "napad na pozdrav kojim su branili Hrvatsku", piše Dnevnik.hr.
Na ulici su puštali Thompsonove pjesme i mahali zastavama stranke, ali i onom s prvim bijelim poljem. Orešković je na "svojoj" strani ulice odgovorila na provokacije i sišla među ljude, a cijeli skup održan je pod policijskim osiguranjem. Incidenti nisu zabilježeni.
"Vjerujem da će ministar policije Davor Božinović reći da je sva sreća da je ovaj prosvjed protekao mirno. Mislim, karikirano to kažem. Sama činjenica da su u državi u kojoj je u proteklih 35 godina bilo toliko puno korupcije, koja je izorana korupcijom, koja je uništena korupcijom - netko došao na ideju da prosvjeduje ispred stana od 50 kvadrata u kojem živi jedna žena - dovoljno govori o tome da tim ljudima "kockice" u glavi nisu dobro posložene", izjavila je Orešković, a prenosi HRT.
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je okupljanje pripadnika Autohtone hrvatske stanke prava ispred stana saborske zastupnice Dalije Orešković i poručio da je svakome zajamčeno pravo na izražavanje stavova, ali za to valja tražiti i dobiti dozvolu za javno okupljanje od strane nadležnih tijela.
"No, u kontekstu pitanja vezanog za Daliju Orešković, činjenica je da bi bilo dobro da malo smanji svoj agresivni oblik retorike u javnom prostoru jer se i danas dosta hrvatskih branitelja javilo i iskazalo nezadovoljstvo njezinom odnosom prema Domovinskom ratu i drugim pitanjima. Trebamo biti svjesni težine izgovorene riječi u javnom prostoru jer to ljudi slušaju", kazao je Medved.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
