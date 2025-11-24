Preminuo kultni glumac europskog i američkog filma: Utjelovio više od 200 uloga

Kier je rođen kao Udo Kierspe u Njemačkoj 1944. godine; samo nekoliko sati nakon njegova rođenja bolnica je bombardirana, pa je zajedno s majkom spašen iz ruševina rodilišta.
"Nismo imali toplu vodu dok nisam navršio 17"
Djetinjstvo u poslijeratnoj Njemačkoj bilo mu je “užasno”, rekao je za Guardian 2002. godine: “Moj otac je već bio oženjen i imao troje djece kad sam se ja rodio, a moja majka to nije znala. Odrastali smo u siromaštvu. Nismo imali toplu vodu sve dok nisam navršio 17 godina.”
Kao tinejdžer Kier je radio u tvornici kako bi zaradio dovoljno novca da “pobjegne iz bijede u koju je rođen”; sa 16 godina sprijateljio se s budućim redateljem Fassbinderom, tada petnaestogodišnjakom, dok su pili u radničkom baru u Kölnu. Kada se preselio u London da uči engleski, otkriven je u jednom kafiću. “Svidjela mi se pažnja, pa sam postao glumac”, rekao je jednom. Proslavio se 1970. godine u hororu Mark of the Devil (Oznaka đavola).
UDO KIER: giant of queer cinema and arguably (barely) the greatest character actor in the history of film. Warhol, Von Trier, Argento, Jancsó, Fassbinder, Van Sant, Sonnenfeld, Wenders, Tarantino, Lynch, Herzog, Maddin, Zahler, Alverson, Filho, Kosinski. 275 credits. Legend. RIP. pic.twitter.com/tb4v2vXoGX— Sean (THE PODCAST PANTHEON IN STORES NOW) Malin (@cinemalins) November 24, 2025
Kier je često govorio da je njegova karijera oblikovana slučajnošću. Na jednom letu sjedio je pokraj redatelja Andyja Warhola, Paula Morrisseyja, koji ga je zatim angažirao da glumi Frankensteina u filmu Flesh for Frankenstein iz 1973. i Drakulu u Blood for Dracula iz 1974. Ponovno se povezao s prijateljem Fassbinderom i pojavio u njegovim filmovima The Stationmaster’s Wife, Lola, The Third Generation i Lili Marleen, kao i u njegovoj mini-seriji Berlin Alexanderplatz.
U 80-ima je upoznao mladog provokativnog danskog redatelja Larsa von Triera, koji ga je angažirao u svojoj TV produkciji Medea iz 1987. i započeo suradnju koja je trajala desetljećima. Kier, koji je ujedno bio i kum Von Trierovom sinu, pojavio se u redateljevim projektima Epidemic, Europa, The Kingdom, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia i Nymphomaniac: Vol. II.
