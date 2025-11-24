Preminuo kultni glumac europskog i američkog filma: Utjelovio više od 200 uloga

Kao tinejdžer Kier je radio u tvornici kako bi zaradio dovoljno novca da “pobjegne iz bijede u koju je rođen”; sa 16 godina sprijateljio se s budućim redateljem Fassbinderom, tada petnaestogodišnjakom, dok su pili u radničkom baru u Kölnu. Kada se preselio u London da uči engleski, otkriven je u jednom kafiću. “Svidjela mi se pažnja, pa sam postao glumac”, rekao je jednom. Proslavio se 1970. godine u hororu Mark of the Devil (Oznaka đavola).