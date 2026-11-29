U Zagrebu je ukupna ponuda stanova za najam veća nego koncem ljeta. Primjerice, na Njuškalu je u ponudi dvjestotinjak stanova više nego koncem kolovoza kada je bilo oglašeno više od njih 4.700 za najam. No onih manjih, a najtraženijih (do 50 kvadrata) sada je u ponudi petstotinjak manje nego koncem ljeta, što upućuje na zaključak da su te stanove unajmili studenti. No sada je znatno više stanova koji se nude (stranim) radnicima. Te stanove najmodavci nedvosmisleno nude za četvero, petero pa i više radnika. Za njih se traži od 170 do 270 eura mjesečno po radniku što onda za stanove od pedesetak kvadrata znači cijenu najma od 680 do 1.080 eura.