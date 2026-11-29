VISINE NAJAMNINE
Nakon što su studenti krajem ljeta unajmili stanove, provjerili smo kakve su sada cijene u četiri velika grada
Dostupno stanovanje bio je jedan od zahtjeva međunarodne inicijative Štrajk mladih (Youth Strike) kojoj se prošloga petka priključio i dio studenata i srednjoškolaca u Hrvatskoj prosvjedući bojkotiranjem nastave toga dana.
Problem dostupnog stanovanja muči mnoge studente u Hrvatskoj ne zbog manjka stanova za najam u ponudi, nego zbog visokih i uglavnom nepriuštivih im cijena. No općenito gledajući, taj problem u Hrvatskoj je puno manji nego u većini europskih zemalja jer velika većina građana Hrvatske živi u vlastitim nekretninama.
Prema podacima Eurostata za 2024. godinu objavljenima ove godine, 68 posto stanovništva Europske unije (EU) posjeduje vlastiti dom, dok preostalih 32 posto žive kao podstanari u unajmljenim stanovima.
Devet posto stanovništva - podstanari
Hrvatska je u skupini zemalja s najvišim udjelom vlasništva nad nekretninama u kojima žive. Prednjači Rumunjska gdje čak 94 posto stanovništva živi u vlastitoj nekretnini. Slijede Slovačka s 93 posto, Mađarska s 92 posto te Hrvatska gdje 91 posto stanovništva živi u nekretnini u svome vlasništvu, a samo devet posto živi u unajmljenoj nekretnini, odnosno u podstanarstvu.
Ukoliko se, pak, gleda onaj dio studentske populacije koji studira izvan mjesta prebivališta, a nemaju smještaj u studentskom domu pa su prinuđeni živjeti u najmu, utoliko je uvjetno viši postotak podstanara. I za njih i ostale koji nemaju svoju nekrentinu za stanovanje, veći problem su visoke cijene najma.
Koncem ljeta, kada je studentska potraga za stanovima u najvećim sveučilišnim gradovima bila na vrhuncu, cijene najma manjih stanova (garsonijera, jednosobnih i manjih dvosobnih) u Zagrebu su bile u rasponu od 450 do čak 1.100 eura. U Splitu su tada bile stotinjak eura više nego u Zagrebu, dok su u Rijeci bile stotinjak, a u Osijeku dvjestotinjak eura niže nego u Zagrebu.
Sada, tri mjeseca kasnije, dok akademska godina teče, a većina je studenata našla smještaj, provjerili smo aktualnu situaciju na tržištu najma stanova- Ponudu i cijene pretražili smo na internetskom oglasniku Njuškalo, platformi Nekretnine.hr i u Facebook grupi Stanovi Zagreb - NAJAM.
ZAGREB
U Zagrebu je ukupna ponuda stanova za najam veća nego koncem ljeta. Primjerice, na Njuškalu je u ponudi dvjestotinjak stanova više nego koncem kolovoza kada je bilo oglašeno više od njih 4.700 za najam. No onih manjih, a najtraženijih (do 50 kvadrata) sada je u ponudi petstotinjak manje nego koncem ljeta, što upućuje na zaključak da su te stanove unajmili studenti. No sada je znatno više stanova koji se nude (stranim) radnicima. Te stanove najmodavci nedvosmisleno nude za četvero, petero pa i više radnika. Za njih se traži od 170 do 270 eura mjesečno po radniku što onda za stanove od pedesetak kvadrata znači cijenu najma od 680 do 1.080 eura.
Nismo izračunavali prosječnu traženu cijenu najamnine, nego raspon cijena unutar kojih je najveći broj ponuđenih stanova za najam. Cijene mjesečnog najma stanova u Zagrebu najčešće su između 600 i 900 eura za manje stanove pa do 1.100 eura za stanove do 70 kvadrata, dok najamnine za stanove do 90 kvadrata dosežu i 1.400 eura. To su iznosi koji se odnose na najveći broj stanova s tim kvadraturama jer, naravno, ima i onih koji se nude za puno više iznose.
- od 20 do 50 m2: 600 - 900 eura
- od 50 do 70 m2: 700 - 1.100 eura
- od 70 do 90 m2: 900 - 1.400 eura
SPLIT
U Splitu i okolici na internetskim stranicama za oglašavanje u ponudi je oko 1.200 stanova za najam, što je puno više nego koncem ljeta kada je još bio aktualan turistički kratkoročni najam i mnogi od tih stanova tada nisu bili nuđeni tim kanalima. Tražene cijene najma manjih stanova nešto su niže nego koncem ljeta, dok se za one veće sada traži jednako ili nešto više novca, a u ovim su rasponima:
- od 20 do 50 m2: 500 - 900 eura
- od 50 do 70 m2: 900 - 1.300 eura
- od 70 - 90 m2: 1.000-1.400 eura
U Splitu su tražene najamnine manjih stanova nešto niže nego u Zagrebu, ali su cijene najma stanova iznad 50 kvadrata više nego u Zagrebu, naročito onih od 50 do 70 kvadrata za čiji se najam traži i dvjestotinjak eura više nego u glavnom gradu.
RIJEKA
Koncem ljeta tražene cijene najma stanova površine do 50 kvadrata u Rijeci bile su između 550 i 900 eura, a sada su pedesetak do stotinu eura niže, što je po svenu sudeći također posljedica činjenice da su studenti unajmili većinu manjih stanova.
I u Rijeci se, kao i u Splitu, u oglasima trenutno nudi oko 1.200 stanova za najam u rasponu od 500 do 1.200 eura. Cijene onih do 50 kvadrata niže su nego u Zagrebu i Splitu, a onih do 70 i do 90 kvadrata otprilike su iste kao u Zagrebu te niže nego u Splitu.
- od 20 do 50 m2: 500 - 800 eura
- od 50 do 70 m2: 600 - 900 eura
- od 70 do 90 m2: 800 - 1.200 eura
OSIJEK
U najvećem gradu na istoku Hrvatske trenutna ponuda stanova za najam je vrlo skromna u odnosu na ostala tri velika grada. U oglasima ih se nudi tek dvjestotinjak. Možda i zbog manje ponude, cijene najma stanova do 50 kvadrata, koje su koncem ljeta bile od 350 do 450 eura, sada su stotinjak eura više, dok su za stanove do 70 kvadrata u prosjeku nešto manje nego potkraj ljeta. Tražene cijene najma većine stanova do 90 kvadrata u Osijeku slične su kao u Zagrebu i Rijeci.
- od 20 do 50 m2: 400 - 600 eura
- od 50 do 70 m2: 500 - 700 eura
- od 70 do 90 m2: 700 - 1.000 eura
Cijene najma prema veličini stanova
Do 50 kvadrata:
Zagreb 600 - 900 eura
Split 500 - 900 eura
Rijeka 500 - 800 eura
Osijek 400 - 600 eura
Do 70 kvadrata
Split 900 - 1.300 eura
Zagreb 700 - 1.100 eura
Rijeka 600 - 900 eura
Osijek 500 - 700 eura
Do 90 kvadrata
Split 1.000 - 1.400 eura
Zagreb 900 - 1.300 eura
Rijeka 800 - 1.200 eura
Osijek 700 - 1.100 eura
U Splitu se, primjerice, za najam stanova od 50 do 70 kvadrata u prosjeku traže isti iznosi koliki se u Zagrebu traže za dvadesetak kvadrata veće stanove.
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