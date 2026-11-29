stanje na cestama i moru
Jak vjetar otežava promet: Zatvoren dio A1, do Paga se ne može ni mostom ni brodom
U unutrašnjosti mjestimice pada slab snijeg ili susnježica. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.
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Zbog vjetra vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez obavezne/propisne zimske opreme, piše HAK.
Trenutno nije moguće doći s otoka Paga na kopno i obrnuto, jer je trajektna linija u prekidu, a most zatvoren za sav promet.
Zabrane prometa
Za sve skupine vozila zatvoreni su:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (preporuka obilaska samo za osobna vozila je cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca, a za ostale skupine vozila cestama preko Kistanja, Knina i Gračaca)
- Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8)
- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
- Paški most
- omiška obilaznica
Samo za osobna vozila otvoreni su:
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3)
- Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Karlobaga (DC8)
- državna cesta DC25 Brušane-Karlobag
- državna cesta DC27 Gračac-Donji Karin
- Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku
Druge zabrane:
- na državnoj cesti DC99 čvor Križišće-Križišće, lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće te Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila)
- na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupinu vozila)
Pomorski promet
Zbog vjetra u prekidu su:
- trajektne linije: Prizna-Žigljen, Mišnjak-Stinica, Šibenik-Kaprije-Žirje, Sumartin-Makarska
- katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Pula-Zadar-Pula, Novalja-Rab-Rijeka, Šibenik–Žirje–Kaprije, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik
- brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak
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