Zbog vjetra vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez obavezne/propisne zimske opreme, piše HAK.