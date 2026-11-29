Kineski Ured za tajvanska pitanja priopćio je da je primio na znanje rezultate izbora, dodavši da većina tajvanske javnosti želi mir, razvoj, razmjenu i suradnju. 'Bez obzira na promjene na tajvanskoj političkoj sceni, one ne mogu promijeniti smjer i razvoj odnosa dviju strana Tajvanskog tjesnaca niti zaustaviti povijesni proces u kojemu se domovina mora i neizbježno će se ponovno ujediniti', navodi se u priopćenju. Kineska vlada nastavit će se 'odlučno obračunavati sa separatističkim snagama koje se zauzimaju za neovisnost Tajvana i protiviti se vanjskom upletanju' te promicati 'veliki cilj nacionalnog ujedinjenja', dodaje se.