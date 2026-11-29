pitanje ujedinjenja
Kina poslala jasnu poruku Tajvanu nakon izbora, stigao i odgovor
Kina je u nedjelju upozorila da se 'ujedinjenje' ne može zaustaviti, reagirajući na rezultate lokalnih izbora na Tajvanu, na kojima je vladajuća Demokratska progresivna stranka (DPP) udvostručila broj gradova i okruga pod svojom upravom, premda je izgubila izbore za gradonačelnika Taipeija.
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Kina demokratski uređeni Tajvan smatra dijelom svojeg teritorija i nikada nije isključila mogućnost uporabe sile kako bi otok stavila pod svoj nadzor. Tajvanska vlada odbacuje teritorijalne pretenzije Pekinga.
Kineski Ured za tajvanska pitanja priopćio je da je primio na znanje rezultate izbora, dodavši da većina tajvanske javnosti želi mir, razvoj, razmjenu i suradnju. 'Bez obzira na promjene na tajvanskoj političkoj sceni, one ne mogu promijeniti smjer i razvoj odnosa dviju strana Tajvanskog tjesnaca niti zaustaviti povijesni proces u kojemu se domovina mora i neizbježno će se ponovno ujediniti', navodi se u priopćenju. Kineska vlada nastavit će se 'odlučno obračunavati sa separatističkim snagama koje se zauzimaju za neovisnost Tajvana i protiviti se vanjskom upletanju' te promicati 'veliki cilj nacionalnog ujedinjenja', dodaje se.
Tajvanska vlada poručila je da bi Kina trebala poštovati demokratski sustav Tajvana i odluke njegovih građana te pragmatično pristupiti rezultatima izbora. Peking bi trebao razgovarati s demokratski izabranom, legitimnom vladom Tajvana na temelju načela ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja, bez postavljanja preduvjeta, priopćilo je tajvansko Vijeće za pitanja kontinentalne Kine, zaduženo za oblikovanje politike prema Pekingu.
Kina odbija razgovarati s tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom, nazivajući ga 'separatistom'. Lai, koji je ujedno predsjednik DPP-a, ističe da samo stanovnici Tajvana mogu odlučivati o svojoj budućnosti. Odnosi s Kinom nisu zauzimali istaknuto mjesto u izbornoj kampanji, koja je bila usredotočena na unutarnja pitanja poput sigurnosti opskrbe vodom i školske prehrane. Međutim, uoči izbora Kina je kontinuirano napadala DPP-ova kandidata za gradonačelnika Taipeija Pumu Shena, kojemu je Peking također uveo sankcije zbog 'separatizma'.
Kina je u petak u zračni prostor i vode oko Tajvana uputila i desetke vojnih zrakoplova i ratnih brodova.
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