Washington Post
Iran koristio Starlink za napade na američku vojsku: Musk bijesan
Iran je koristio usluge satelitskog interneta Starlink, tvrtke SpaceX, u napadima na američke snage nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, objavio je u subotu Washington Post pozivajući se na upućene izvore.
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Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk razbjesnio se kada je doznao za dva slučaja neovlaštene uporabe Starlinka koja je njegov tim povezao s iranskim djelovanjem protiv američkih snaga, piše list pozivajući se na dvije osobe upoznate s internim razgovorima u kompaniji.
Musk je također obaviješten da je američka vojska za upravljanje bespilotnim letjelicama namijenjenima jednokratnoj uporabi koristila vojnu verziju Starlinka, nazvanu Starshield, ali uz jeftiniji paket usluga namijenjen kopnenim operacijama, rekao je jedan od izvora Washington Postu.
SpaceX i iransko ministarstvo vanjskih poslova nisu zasad odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar.
Uporaba Starlinka u iranskoj vojsci opisana je u povjerljivom izvješću upućenom američkom ministru obrane Peteu Hegsethu, navodi Washington Post. Američko ministarstvo obrane u izjavi Reutersu navelo je da nije upoznato s postojanjem takvog izvješća upućenog uredu ministra obrane.
Uporaba Starlinka na područjima geopolitičkih sukoba, nadzor američke vlade nad tim sustavom, kao i njegovo neovlašteno korištenje od strane subjekata pod sankcijama, našli su se pod povećalom javnosti u kontekstu ratova u Ukrajini i Iranu. Starlink nema dozvolu za rad u Iranu, no Musk je ranije izjavio da je usluga ondje aktivna.
Iranske vlasti u razdobljima nemira prekidale su građanima pristup internetu, među ostalim i tijekom siječanjskih prosvjeda diljem zemlje u kojima je bilo smrtno stradalih. Nakon tih prosvjeda američka je vlada, prema pisanju Wall Street Journala, prokrijumčarila tisuće Starlinkovih terminala u Iran.
Iranske vlasti zadržale su strogu kontrolu nad pristupom internetu otkako su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače započeli aktualni sukob s Iranom.
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