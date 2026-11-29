Uporaba Starlinka na područjima geopolitičkih sukoba, nadzor američke vlade nad tim sustavom, kao i njegovo neovlašteno korištenje od strane subjekata pod sankcijama, našli su se pod povećalom javnosti u kontekstu ratova u Ukrajini i Iranu. Starlink nema dozvolu za rad u Iranu, no Musk je ranije izjavio da je usluga ondje aktivna.