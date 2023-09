Rusi krše zakon i riskiraju zatvor samo da bi gledali Barbie

Podijeli :

JUSTIN TALLIS / AFP

Unatoč bojkotu Hollywooda izazvanom ratom u Ukrajini, Rusi još uvijek mogu pristupiti jakim filmskim naslovima, zahvaljujući ilegalnim projekcijama. Zbog čega riskiraju odlazak u zatvor.

Rusija odbila objaviti filmove “Barbie” i “Oppenheimer”, objasnili i zašto “Barbie” ušao među tri najuspješnija kino filma u Hrvatskoj. Ovo su druga dva

Iako odlazak u kino može biti najmanja briga prosječnog Rusa, skrenuti misli i zabaviti se nešto je što svakom čovjeku treba, bar u određenoj mjeri. No, kako su holivudski studiji povukli filmove iz Rusije još u ožujku prošle godine, iako se radilo o devetom najjačem svjetskom tržištu, to nije spriječilo mnoge Ruse da uživaju u njima ilegalno. Zato, nisu propustili ljetne hitove kao Barbie i Oppenheimer. Ali i mnoge druge holivudske filmove. Ipak, ruske vlasti to također tretiraju kao nezakonito, zato što američke filmove opisuju kao “propagandu”, nimalo poželjnu u ratna vremena.

Rusi su bili u sličnim problemima tijekom Hladnog rata, ali se svejedno diljem Sovjetskog Saveza moglo ilegalno gledati filmove, koje bi najčešće sinkronizirala jedna osoba, no ljudi su svejedno hrlili kako bi gledali Aliens, Terminatora, Rockyja… U današnje je vrijeme na ilegalan način bitno lakše doći do filmova u vrhunskoj rezoluciji i pronaći titlove pa je iskustvo više nego dobro. Odlaskom na kinoprojekcije, još je bolje, piše Guardian.

Također, one više nisu u podrumima, niti se o njima doznaje “usmenom predajom”, one se reklamiraju i u kinima su. Doduše, ne u velikim lancima nego onim manjima, privatnima. I to je ono zanimljivo, Barbie se oglašavala kao Speed Dating ili Ribareva kći. Holivudski studiji od toga nemaju ništa, no Rusi barem ostaju u toku i imaju privid života u kakvom su uživali prije početka invazije na Ukrajinu…

